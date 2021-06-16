Игорь Аристов: «Успех форума глав регионов ШОС — во взаимодействии власти и бизнеса»

Топ-менеджер ЮУТПП полагает, что основной повесткой будущего форума глав регионов ШОС будет экономическое партнерство

Эксперты Челябинска продолжают обсуждать предложение губернатора Алексея Текслера о проведении на Южном Урале Форума глав регионов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов в интервью ИА «Первое областное» рассказал о перспективах сотрудничества бизнес-сообщества и властей регионов по разные стороны госграницы.



— Как вы оцениваете инициативу губернатора Алексея Текслера?

— Проведение Форума глав регионов стран-участниц ШОС потребует мобилизации ресурсов не только на уровне страны. Полагаю, что основным вопросом повестки форума останется экономическое партнерство, то есть предполагаемое участие российских и зарубежных деловых сообществ.

Принимая во внимание то, что президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин является председателем российской части Делового совета стран Шанхайской организации сотрудничества и ранее имел договоренности с руководством региона о проведении в Челябинске деловой части форума ШОС, полагаю перспективным и целесообразным обсудить данный проект в новых реалиях.

— С какими регионами государств-участников ШОС поддерживает отношения ЮУТПП?

— В Казахстане действует созданный Южно-Уральской ТПП Межгосударственный центр торгово-экономического сотрудничества и сертификации «КАЗРОССЕРТ». В Харбине эффективно действует доверенный представитель ЮУТПП в Китайской Народной Республике. Предприятия Челябинской области, производящие пищевую продукцию, высоко оценивают его помощь в ее продвижении в Китае.

Но особой оценки заслуживает, по моему мнению, работа Делового совета Россия — Узбекистан. В августе 2016 года его возглавил Федор Дегтярев — член Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

Могу отметить со всей ответственностью, что в росте показателей товарооборота наших стран на 35,6 процента значительная степень участия Делового совета. А Узбекистан — это самый, по оценкам профессиональных экспертов, перспективный рынок для продвижения продукции челябинских предприятий, продукции с высокой добавленной стоимостью — а это рабочие места.

Только в 2020 году Южно-Уральской торгово-промышленной палатой выдано документов, сопровождающих экспорт предприятий Челябинской области: Казахстан — 190; Китай — 933; Киргизия — 115; Таджикистан — 397; Узбекистан — 2131; Индия — 18.

Много могу говорить об уровне нашего взаимодействия со странами ШОС, но лучше предлагаю независимую оценку нашей работы: Конфедерация палат стран Азиатско-тихоокеанского региона присвоила Южно-Уральской ТПП титул Лучшей большой палаты стран АТР — титул, за который жестко борются не только палаты стран Шанхайской организации.

— Какие перспективы конкретно для Челябинской области, по вашему мнению, открываются проведением форума глав регионов на Южном Урале?

— Межгосударственные отношения в определяющей степени зависят от уровня экономического сотрудничества. Показательно, что президент России Владимир Путин на саммитах с главами государств всегда первым делом дает оценку количественных и качественных показателей товарооборота.

Именно поэтому успех проекта Форума глав регионов стран ШОС будет зависеть от уровня взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и российских региональных негосударственных институтов делового сотрудничества, предпринимателей, заинтересованных в реализации конкретных проектов с партнерами из Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.

Очевидна перспектива успеха и для Челябинской области, и для страны, если этот вопрос, кроме прочих, будет основным в повестке Форума глав регионов стран-участниц ШОС.