Челябинская область открыта к новым форматам сотрудничества: Алексей Текслер выступил на открытии Форума глав регионов стран ШОС

Губернатор выразил надежду на очное проведение мероприятия в следующем году.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл Форум глав регионов стран ШОС. В приветственной речи он поблагодарил иностранных коллег за сотрудничество, а также отметил, что идея создать площадку для встреч глав субъектов разных государств появилась в Челябинской области еще пять лет назад. Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции Форум проходит в режиме видеоконференции, однако, по словам Алексея Текслера, в 2021 году встреча может быть проведена очно.

Глава региона подчеркнул, что сотрудничество между регионами стран ШОС выходит за рамки торгово-экономической сферы, а также отметил, что Челябинская область готова расширять форматы взаимодействия.

«Мы открыты для новых предложений и в докладах сегодня ждем предложений по направлениям и форматам сотрудничества. В 2019 году главы наших государств на саммите в Бишкеке приняли регламент форума, выступили за дальнейшее расширение практических связей между регионами стран ШОС и подчеркнули важность эффективной реализации программы межрегионального сотрудничества государств — членов ШОС. Участники приветствовали проведение в 2020 году Форума глав регионов государств — членов ШОС в городе Челябинске как в регионе — инициаторе данного формата», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор рассказал о преимуществах Челябинской области, среди которых — выгодное расположение, развитая транспортная сеть, а также уникальные природно-климатические условия. Также он сообщил и о масштабных работах по развитию агропромышленного комплекса в области. Подробнее Алексей Текслер остановился на промышленном производстве на территории региона.

«Наибольшую долю в структуре промышленности Челябинской области занимает металлургия — регион и по сей день остается „стальным сердцем России“. Также одним из приоритетных производств является машиностроение. Произведенную на Южном Урале технику можно встретить на всем земном шаре — от африканских пустынь до арктических станций. Бренд грузовиков „Урал“ известен во всем мире»,

— отметил глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область делает упор на привлечение инвесторов на территорию региона.