Что даст Челябинску международный форум глав регионов ШОС

Эксперты прокомментировали инициативу Алексея Текслера о проведении в Челябинске международного форума глав регионов

Накануне, 15 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совете глав субъектов России при МИД РФ выступил с инициативой проведения в Челябинске очного форума глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и создания Национальной его части. Идею одобрил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня специалисты в политологии и международных отношениях оценили перспективы организации таких встреч на постоянной основе в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства.



Как сообщало ИА «Первое областное», на совете глав субъектов при МИД РФ обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия российских областей на международном уровне. Алексей Текслер, выступая с докладом на эту тему, напомнил, что в 2018 году Челябинск уже принимал первый Форум глав регионов стран ШОС. В 2020 году предполагалось провести вторую встречу, но увидеться лично руководителям регионов помешала ковидная пандемия. Текслер предложил уже этой осенью все-таки повторить очный форум в Челябинске, а также создать в его рамках Национальную часть российских субъектов, которая будет собираться ежегодно. Войти в Национальную часть уже согласились губернаторы Самарской, Астраханской, Омской и других областей. Идею же возобновления очных встреч российских глав регионов с зарубежными коллегами одобрил Сергей Лавров. Он также поручил проработать механизм создания Национальной части.

«Челябинск предпринимает усилия закрепиться на постоянной основе в качестве одной из столиц ШОС. Исходя из геополитических раскладов, власти региона в последние годы активно и системно отрабатывают тему ШОС, видя в этом конкурентные преимущества для экономики региона»,— комментирует инициативы Алексея Текслера политолог Александр Мельников.

Напомним, со следующего года в соответствии с регламентом ШОС место проведения форума перейдет к другим странам-участникам, в 2022 году заседание пройдет в Узбекистане. В Россию форум глав регионов вернется только через семь лет. Предложение Текслера позволит столице Южного Урала постоянно оставаться на слуху у участников ШОС и продвигать Челябинск в глазах потенциальных партнеров, как российских, так и зарубежных.

Кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин отмечает прежде всего очередное повышение веса Челябинской области внутри России.

«Во-первых, у области есть руководитель, которому федеральный центр может этот проект доверить. Подготовка к саммитам несколько лет назад шла с проблемами. Сейчас этих сложностей нет, в действующем губернаторе Алексее Текслере федеральные власти видят надежного контрагента. Во-вторых, международное сотрудничество на уровне регионов — это суперперспективная идея. Страны ШОС — это, как правило, государства с большой территорией, они очень разные, у каждой своя специфика, отражающаяся на уровне регионов. То же касается и российских регионов, у всех свои отличия. И перспективы для экономического сотрудничества растут, если связи с потенциальными партнерами устанавливать напрямую, а не вовлекать в эти процессы какие-то федеральные структуры. Это более оперативный и быстрый путь, его смысл — проторить дорогу челябинскому бизнесу, чтобы он мог напрямую искать партнеров за границами области и страны», — отмечает Василий Зорин.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров инициативу губернатора полагает прежде всего крайне своевременной.

«Что бы ни утверждали футурологи, но XXI век — век не столько государств, сколько мегаполисов, век городов и агломераций. Уже сейчас город или регион во многом оценивается по их международному весу. Вспомним Берн, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро: хоть они и не столицы, но играют серьезнейшую роль в жизни и своей страны, и всего мира. И очень важно стать такой „точкой сборки“, застолбить свое место в складывающемся „мире городов“. Роль точки притяжения для других городов и субъектов дает Челябинску очень большую фору», — считает Андрей Лавров.

По его словам, регулярные встречи на уровне глав регионов, проводимые именно на Южном Урале, — это не только понятный плюс для промышленности и экономики Челябинска и области. Если такие события происходят на постоянной основе — значит, в развитии города будут заинтересованы федеральные власти. Ведь, как заявил накануне министр иностранных дел РФ, федеральный центр рассчитывает на активное включение субъектов РФ в формирование Большого Евразийского партнерства, а значит, работа на международном уровне будет только приветствоваться.

«Это означает, что город получит дополнительные преференции и дотации на свое развитие — на благоустройство, социальные проекты, создание современной инфраструктуры мегаполиса», — рассуждает Андрей Лавров.

Перспективы форума в Челябинске высоко оценивает и президент Российской ассоциации по связям с общественностью, преподаватель кафедры регионального управления МГИМО Евгений Минченко.

«В 2020 году прошла очень большая подготовка к очному саммиту глав стран ШОС, в рамках саммита была запланирована и серьезная региональная составляющая. Сделать региональный саммит или форум с наиболее продвинутыми субъектами из разных государств — очень здравая идея. Надо понимать, что большие проекты сотрудничества делаются именно на межрегиональном уровне. 70 процентов того экономического эффекта, который можно было бы получить на саммите глав государств на самом деле, — результат работы между субъектами и корпорациями. Если Алексей Текслер подтянет к общению с главами областей еще и крупный бизнес — он получит минимум две трети экономического, а не маркетингового эффекта межгосударственного мероприятия», — прогнозирует известный политолог.