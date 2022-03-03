«Фортум» выполнит обязательства по переводу челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ

Финская компания отказывается от новых инвестпроектов из-за военной спецоперации на Украине

Финская компания «Фортум» объявила об остановке инвестиционных проектов в России. Об этом заявил главный исполнительный директор группы Маркус Раурамо. Решение связано с ситуацией на Украине.

«Как главный исполнительный директор компании с давними деловыми связями и обширной сферой деятельности в России, я опустошен и опечален конфликтом между Россией на Украиной и слежу за ситуацией с максимальным вниманием. <…> бизнес не может продолжаться, как будто ничего не произошло. На данный момент мы остановили все новые инвестиционные проекты в России до дальнейшего уведомления и будем продолжать сокращать наше присутствие в тепловой генерации в России», — отметил Маркус Раурамо.

При этом «Фортум» пообещал завершить работу по переводу челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ. Об этом в ответ на запрос ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ПАО «Фортум».

«Мы планируем завершить ранее начатые инвестиционные проекты; рассмотрение новых инвестиционных проектов остановлено до последующего уведомления», — прокомментировали в компании.

В структуру компании входят семь теплоэлектростанций. Четыре из них — в Челябинской области, три — в Тюменской области. ТЭЦ-2 в Челябинске, расположенная на улице Линейной, обеспечивает теплом 450 тыс. горожан. О необходимости использовать на тепловой электростанции природный газ вместо бурого угля Алексей Текслер впервые объявлял в апреле 2019 года. Старый вид топлива имеет высокое содержание зольности и серы, что оказывает негативное влияние на экологию Челябинска.

В июне 2021-го во время Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с Маркусом Раурамо. Стороны обсуждали перевод на газ ТЭЦ-2. К 2023 году компания полностью откажется от угля и начнет работать на природном газе. За 10 лет группа вложила в модернизацию станции более 4 млрд рублей, что привело к снижению удельных выбросов на 13%.

Челябинскую ТЭЦ-1 запустили в 1942 году в Ленинском районе города. Станция уже переведена на 100% на использование природного газа в качестве основного вида топлива. ТЭЦ-3 является современной электростанцией с эффективным комбинированным циклом производства тепла и электроэнергии. 100% топливного баланса станции составляет природный газ.

Четвертая челябинская ТЭЦ (городская электростанция) — самая первая в регионе. Станция также работает на природном газе. В 2015—2017 годах в рамках инвестиционной программы «Фортум» была построена фактически новая парогазовая электростанция, которая заместила мощности старой ЧГРЭС, полностью выведенные из эксплуатации в 2017 году. ЧГРЭС является одним из основных источников теплоснабжения Челябинска, отапливает Центральный, Калининский, Курчатовский и Советский районы.

Добавим, летом прошлого года АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) подписало с ПАО «Фортум» договор о покупке Аргаяшской ТЭЦ. Станция является основным источником промышленного пара для НПО «Маяк» и поставляет тепло жителям и компаниям Озерска и поселка Новогорного.

Маркус Раурамо также в заявлении об остановке инвестпроектов в России сообщил, что в настоящее время вся операционная деятельность компании протекает в обычном режиме.

«Ситуация очень динамична и развивается ежедневно, если не ежечасно, и очень сложно предсказать степень воздействия на нашу деятельность в будущем. Само собой разумеется, что мы соблюдаем все применимые законы и правила, в том числе санкционные, и готовимся к различным сценариям. В случае если эскалация событий помешает нам выполнить наши обязательства по поставке энергии нашим европейским клиентам, мы будем работать с соответствующими регулирующими органами и правительствами, чтобы найти совместное решение», — уточнил главный исполнительный директор.

Также Маркус Раурамо отметил, что компания делает все возможное для обеспечения непрерывности поставок потребителям во всех странах своего присутствия.