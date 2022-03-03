В челябинских школах проходят уроки исторической правды об Украине

С детьми встречаются педагоги, психологи и авторитетные горожане

Спецоперация на территории Украины интересует не только взрослых, но и детей. Чтобы показать школьникам историческую ретроспективу и объяснить события последних дней, в школах проводят уроки «Историческая правда». Об этом в четверг, 3 марта, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Классные часы проводят учителя истории и обществознания, на встречи также приглашают психологов и авторитетных гостей. Так, в челябинской школе № 68 исторический классный час провел депутат Городской думы Виталий Родионов. В 1996 году он проходил службу на территории Чеченской Республики, где принимал участие в контртеррористической операции по восстановлению конституционного порядка РФ.

«Вместе с другими ветеранами боевых действий я несколько раз бывал на Донбассе — возил гуманитарные грузы. Я видел, во что превратили окраины Донецка батальоны националистов. Ветераны Великой Отечественной войны со слезами принимали гуманитарную помощь, плакали и задавали один вопрос: почему они стреляют, ведь раньше мы жили вместе?», — рассказал Виталий Родионов.

Директор школы № 68 считает такие уроки необходимыми.

«Игнорировать то, что сейчас происходит, нельзя. И мы проводим такие встречи, чтобы объяснить, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской областей. Кроме того, на этих уроках мы можем продемонстрировать, как умело используются соцсети в дезинформировании населения, как делаются фейковые новости, монтируются фейковые фото и видео. Важно донести до сознания детей, что любую информацию, которая транслируется, следует проверять», — говорит Лилия Уторова.

Также 3 марта прошел всероссийский онлайн-урок «Защитники мира», посвященный событиям на территории Украины.