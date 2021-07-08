Аргаяшскую ТЭЦ покупает компания из госкорпорации «Росатом»

Новый владелец намерен повысить надежность и экологичность работы станции

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) подписало с ПАО «Фортум» договор о покупке Аргаяшской ТЭЦ, сообщает пресс-служба «Фортума». Станция является основным источником промышленного пара для НПО «Маяк» и поставляет тепло жителям и компаниям Озерска и поселка Новогорный. Электрическая мощность станции составляет 256 МВт, тепловая — 824 МВт.

«„Фортум“ планирует передать управление станцией РИР в третьем квартале 2021 года после завершения государственной регистрации перехода права собственности. Аргаяшская ТЭЦ продолжит выполнять обязательства перед потребителями и контрагентами. Персоналу станции будет предложено продолжить трудовые отношения с новым работодателем в лице РИР с общим сохранением условий труда. После приобретения РИР намерен реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение надежности и экологичности работы ТЭЦ. В частности, планируется реконструкция системы гидрозолоудаления и проведение работ, направленных на сокращение», — отметили в пресс-службе ПАО «Фортум».

АО «Русатом Инфраструктурные решения» входит в госкорпорацию «Росатом», управляет активами неатомного энергетического и коммунального комплексов, выступает отраслевым интегратором проектов «Умный город», «Чистая вода», «Централизация систем ресурсоснабжения». Также компания занимается цифровизацией муниципального и регионального управления, модернизацией и повышением надежности ресурсоснабжения городов с применением современных цифровых решений.

Генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина подчеркнула, что покупка Аргаяшской ТЭЦ будет гарантировать ее стабильное социально-экономическое развитие, сохранит высокие стандарты работы в сфере теплообеспечения. Ранее под управление РИР перешли ТЭЦ в пяти городах России: Глазове (Удмуртская Республика), Димитровграде (Ульяновская область), Краснокаменске (Забайкальский край), Новоуральске (Свердловская область) и Северске (Томская область).

Для «Фортума» продажа ТЭЦ станет оптимизацией активов в рамках стратегии по достижению углеродной нейтральности. Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия» и генеральный директор ПАО «Фортум», отметил, что «этот шаг вместе с постепенным уходом от сжигания угля Челябинской ТЭЦ-2 позволит российскому подразделению корпорации к концу 2022 года полностью отказаться от использования угля».