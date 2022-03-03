Украинские нацбаты не дают покинуть Харьков шести тысячам иностранцев

Националисты делают заложниками собственных соотечественников и граждан других государств, заявили в Минобороны РФ

Из зоны проведения специальной военной операции на Украине в Россию эвакуировались 142,5 тысячи человек, в том числе более 39 тысяч детей. Однако тысячи украинцев и иностранцев удерживаются нацбатами в населенных пунктах, на территории Украины наступила гуманитарная катастрофа. Такое заявление сделал на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.



По данным Мизинцева, националисты обстреляли группы граждан Китая во время их перехода на территорию России, двое китайцев серьезно ранены. Более шести тысяч граждан Индии, Вьетнама и Китая не могут покинуть Харьков. В осажденном войсками Донецкой народной республики Мариуполе заминировано здание Приазовского госуниверситета, нацбаты угрожают взорвать школу вместе с заложниками.

Кроме того, к российской стороне с просьбами об эвакуации своих граждан обратились власти других стран, в том числе и поддержавших санкции против РФ: Великобритании, Бельгии, Ганы, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Китая, Польши, Франции, Швейцарии, Японии и других.

По словам Михаила Мизинцева, в заложниках оказались и сотрудники международных организаций. Часть из них удалось спасти: сегодня Вооруженными силами РФ уже обеспечена безопасная эвакуация профильных структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя, накануне из Донецка в Ростов-на-Дону выведены сотрудники ОБСЕ.

На территории Украины назрела угроза глобальной гуманитарной катастрофы, утверждает генерал-полковник Мизинцев. Именно поэтому в Минобороны РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Задача новой структуры — оказание гуманитарной помощи населению ЛДНР и Украины в контролируемых российскими войсками районах и обеспечение эвакуации граждан Украины и иностранцев.

«В Минобороны России открыты многоканальные телефоны горячей линии связи (+7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-41-01 — для международных контактов), которые круглосуточно обеспечивают устойчивую связь со всеми структурами, включая посольства иностранных государств и всех без исключения иностранных абонентов, в том числе международные организации, включая структуры ООН и ОБСЕ. Звонок любого гражданина из любой точки мира, в том числе из Украины, будет принят, обработан и реализован в соответствии с запросом. На сегодня мы уже приняли более 12 тысяч звонков. Каждый звонок при этом обработан», — заявил Михаил Мизинцев.

Начальник координационного штаба сообщил, что уже в первой половине дня 3 марта в Белгородской области были готовы 130 автобусов, готовых вывезти из Харькова и Сум индийских студентов и других иностранцев, однако украинские националисты отрезают граждан других государств от созданных российскими войсками коридоров безопасности.

В Херсонской, Сумской и Харьковской областях российские военные сегодня организуют 14 гуманитарных акций, местным жителям будет передано более 300 тонн предметов первой необходимости.

«Как только мы получим информацию из любого населенного пункта о готовности украинских властей создать гуманитарный коридор и обеспечить беспрепятственный выход мирного населения, мы берем на себя стопроцентные обязательства по обеспечению безопасности для выхода как в Россию, так и в другие страны, исключительно по желанию как групп людей, так и отдельных граждан. Кроме того, нами предусмотрен оперативный прием воздушных судов иностранных государств на аэродромах Российской Федерации для возможной эвакуации граждан на национальные территории после их вывода с территории Украины. Мы готовы и к этой работе», — резюмировал Михаил Мизинцев.