В Челябинской области началась подготовка к паводку и противопожарному сезону

Алексей Текслер провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В Челябинской области началась подготовка к паводку и пропуску талых вод. Меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций обсудили на заседании соответствующей комиссии в правительстве региона. Губернатор Алексей Текслер поставил ряд задач участникам совещания, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Также комиссия обсудила подготовку к противопожарному сезону.

На важность предотвращения подтопления губернатор обратил внимание еще в начале заседания. Он отметил, что минувшей зимой в области выпало много снега, и напомнил, как в области настроена система мониторинга ситуации и оперативного реагирования. Речь идет о системах-112 и экстренного оповещения населения, соответствующих структур.

«Весна достаточно ранняя, переходы через ноль начались и будут продолжаться, в любое время может начаться интенсивное таяние снега. Важно не допустить возникновения ситуаций, которые угрожают жизни и здоровью людей, а также их имуществу. Должна работать вся областная система реагирования на чрезвычайные ситуации, включая муниципальные звенья. Это означает организацию постоянного мониторинга ситуации, оперативное реагирование на ее изменения, оповещение и своевременное информирование населения», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор поручил обеспечить проведение своевременных превентивных мер по ослаблению льда на реках, очистке водопропускных сооружений и каналов, сработке водохранилищ, особенно тех, которые работают в каскадах. Одновременно за период паводка необходимо максимально наполнить водохранилища и не допустить снижения качества питьевой воды.

Также Алексей Текслер дал поручение уделить особое внимание транспортной инфраструктуре. Необходимо провести проверку состояния мостов и традиционно подтопляемых участков автомобильных дорог, провести очистку водопропускных сооружений и сделать запас противоразмывных материалов.

Для оперативного реагирования на угрозу и возникновение ЧС из-за весеннего половодья определена группировка сил и средств территориальной подсистемы численностью более 10 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники, плавательных средств и воздушных судов.

Также в Челябинской области идет подготовка к пожароопасному сезону.

«Утвержден сводный план тушения лесных пожаров, определены силы и техника. В этом году мы увеличиваем количество постов видеонаблюдения и фиксации лесных пожаров с 31 до 60», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поставил задачу главам муниципальных образований своевременно и в полном объеме провести подготовку к пожароопасному сезону, чтобы снизить вероятность лесных и ландшафтных пожаров в территориях.

Разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории Челябинской области. Общая группировка сил и средств составляет более 4 тыс. человек, почти 2 тыс. единиц техники и более 5 тыс. единиц оборудования.

В текущем году пройдут проверки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и природных (ландшафтных) пожаров, в них разместят минерализованные полосы. Продолжится работа с населением о недопущении нарушений требований пожарной безопасности и случаев пала сухой травы, об обязанности производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.