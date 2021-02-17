В Троицке выбрали подрядчика для благоустройства парка имени Томина

Компанию определили с третьей попытки

АО «Авиапромстрой» из Москвы проведет реконструкцию парка культуры и отдыха имени Н. Д. Томина в Троицке. Проект обновления общественного пространства в 2020 году побеждал на третьем Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах. Администрации Троицка предоставляли грант в размере 90 млн рублей.

Выбрать подрядчика удалось только с третьей попытки. На первый аукцион была подана только одна заявка, которую конкурсная комиссия признала не соответствующей требованиям. Во вторых торгах вообще никто не участвовал. Третий аукцион завершился в начале февраля, но подписание контракта с победителем отложили из-за двух жалоб, поступивших в УФАС по Челябинской области. Несогласие высказывали барнаульское ООО «Сибагротранс» и челябинское ООО «Уникон-Урал Инжиниринг», ставшее вторым. Их обращения антимонопольная служба признала несостоятельными.

Максимальной ценой контракта была сумма в 288,9 млн рублей. АО «Авиапромстрой» предложило выполнить работы за 277,3 млн. К имеющемуся гранту средства на реконструкцию парка добавят областной и городской бюджеты.

Разработкой проекта занималось московское агентство развития городской среды «Города» и администрация Троицка. Концепция обновления общественного пространства предусматривает совмещение архитектурного наследия города с современными тенденциями. В парке будут семейная, молодежная, спортивная и событийная зоны. Также обустроят детскую площадку, скейт-парк, поле для футбола и скалодром. В спортивной зоне установят столы для настольного тенниса и для игры в шахматы. Для прогулок будут проложены пешеходные дорожки и деревянные настилы. Предусмотрены ремонт ограждения, строительство новых входных групп и реконструкция колеса обозрения. В парке установят торговые павильоны и амфитеатр, обустроят место для пикников. В рамках озеленения в парке уложат газоны, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники. После — установят малые архитектурные формы и арт-объекты, аллейные и ландшафтные светильники.

Благоустройство парка имени Томина начнется 1 мая. Выполнить работы подрядчик должен до 1 ноября. Гарантийный срок — три года со дня подписания заказчиком (МБУ «Центр досуга города Троицка») акта о приемке.