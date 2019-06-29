Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.08 +0.03 71.82 +0.16
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Алексей Текслер посетил праздник в честь 92-летия Уйского района

Алексей Текслер посетил праздник в честь 92-летия Уйского района

Глава Челябинской области лично пообщался с жителями муниципалитета.
сегодня в 15:13
  |  Общество

Уйский район Челябинской области сегодня празднует 92-летие. На массовое гуляние на Центральном стадионе собрались жители района. На большом празднике выступили творческие коллективы в национальных костюмах, была организована ярмарка, где в павильонах на продажу были выставлены свои продукты.

Поздравить население с днем рождения Уйского района приехал глава Челябинской области Алексей Текслер. Он прошелся по торговым рядам и лично пообщался с людьми.

Я очень рад сегодня присутствовать здесь с вами, отмечать 92-летие района. Здесь, в Уйском районе, живут замечательные, трудолюбивые люди. Это сельскохозяйственный регион, здесь живут люди разных национальностей в мире и согласии, это хорошо и правильно. Область будет поддерживать район, у нас есть проблемы, но мы их точно вместе с вами решим. Сейчас уделим особое внимание вопросам газификации, дорожного строительства, развитию физической культуры и спорта. — обратился к жителям Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что сегодня было принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Уйское. Реализовывать проект начнут уже в этом году. Завершить строительство ФОКа должны через несколько лет.

На встрече с жителями района Алексей Текслер отметил, что Челябинская область поддержит муниципалитет: завершится затянувшийся ремонт Уйской больницы, будут проводиться работы по строительству дорог, газификации поселений, а также по поддержке сельскохозяйственного производства.


Политика
Алексей Текслер стал первым кандидатом на участие в губернаторских выборах
05.06.2019
Алексей Текслер стал первым кандидатом на участие в губернаторских выборах
Общество
Алексей Текслер взял под личный контроль соблюдение противопожарного режима на территории Челябинской области
05.05.2019
Алексей Текслер взял под личный контроль соблюдение противопожарного режима на территории Челябинской области
Общество
Алексей Текслер возглавил первомайскую демонстрацию в Челябинске
01.05.2019
Алексей Текслер возглавил первомайскую демонстрацию в Челябинске
Политика
Алексей Текслер будет участвовать в выборах губернатора в сентябре
20.03.2019
Алексей Текслер будет участвовать в выборах губернатора в сентябре
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
В Челябинской области участковый, находясь в отпуске, задержал похитителя
сегодня в 16:20
В Челябинской области участковый, находясь в отпуске, задержал похитителя
Общество
Алексей Текслер посетил праздник в честь 92-летия Уйского района
сегодня в 15:13
Алексей Текслер посетил праздник в честь 92-летия Уйского района
Происшествия
В Челябинске мужчина пострадал во время тройного ДТП
сегодня в 13:30
В Челябинске мужчина пострадал во время тройного ДТП
Общество
Жители Челябинской области встревожены количеством бродячих собак
сегодня в 12:35
Жители Челябинской области встревожены количеством бродячих собак
Культура
Пианист из Челябинска стал лауреатом международного конкурса имени Чайковского
сегодня в 11:17
Пианист из Челябинска стал лауреатом международного конкурса имени Чайковского
Общество
ЧМК изготовил арматуру для компрессорных станций «Газпрома»
сегодня в 09:40
ЧМК изготовил арматуру для компрессорных станций «Газпрома»
Происшествия
На Урале из-за беспорядков отменили выступление двух хедлайнеров фестиваля «Уральская ночь музыки»
сегодня в 09:00
На Урале из-за беспорядков отменили выступление двух хедлайнеров фестиваля «Уральская ночь музыки»
Общество
Контроль качества донорской крови ужесточат в России
вчера в 18:01
Контроль качества донорской крови ужесточат в России
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6