/ Алексей Текслер посетил праздник в честь 92-летия Уйского района

Глава Челябинской области лично пообщался с жителями муниципалитета.

Уйский район Челябинской области сегодня празднует 92-летие. На массовое гуляние на Центральном стадионе собрались жители района. На большом празднике выступили творческие коллективы в национальных костюмах, была организована ярмарка, где в павильонах на продажу были выставлены свои продукты.

Поздравить население с днем рождения Уйского района приехал глава Челябинской области Алексей Текслер. Он прошелся по торговым рядам и лично пообщался с людьми.

Я очень рад сегодня присутствовать здесь с вами, отмечать 92-летие района. Здесь, в Уйском районе, живут замечательные, трудолюбивые люди. Это сельскохозяйственный регион, здесь живут люди разных национальностей в мире и согласии, это хорошо и правильно. Область будет поддерживать район, у нас есть проблемы, но мы их точно вместе с вами решим. Сейчас уделим особое внимание вопросам газификации, дорожного строительства, развитию физической культуры и спорта. — обратился к жителям Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что сегодня было принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Уйское. Реализовывать проект начнут уже в этом году. Завершить строительство ФОКа должны через несколько лет.

На встрече с жителями района Алексей Текслер отметил, что Челябинская область поддержит муниципалитет: завершится затянувшийся ремонт Уйской больницы, будут проводиться работы по строительству дорог, газификации поселений, а также по поддержке сельскохозяйственного производства.