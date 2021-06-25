В Уйском районе проверили качество ремонта дорог

Трассу приводят в порядок этапами третий год подряд

Специалисты регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта проверили ход ремонта автодороги Уйское — Белово — Токмасский в Уйском районе. Отдельными участками она ремонтируется с 2019 года, стоимость всех ремонтных работ составит 270 млн рублей, передает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

Ремонтируемая дорога охватывает несколько поселков Уйского района. Это дорога регионального значения, но ремонт коснется и местных проездов. Покрытие меняется участками последовательно на протяжение трех лет.

В поселке Белово дорога была запроектирована в щебеночном покрытии. Жители обратились в министерство, чтобы перевести этот участок в асфальт. В ведомстве на просьбы отреагировали положительно: проектно-изыскательские работы будут готовы в следующем году и дорожники приступят к укладке асфальта внутри поселка. Сейчас подрядчику выдано задание регулярно проводить профилировку и обеспыливание дороги.

«На втором участке с 36 по 38,5 км в скором времени появится твердое покрытие. В настоящий момент ведутся работы по разрушению слоя существующего покрытия, устройству выравнивающего слоя и устройству основания. По завершении подготовительных работ дорожники приступят к устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия», — рассказывает пресс-служба ведомства.

На третьем участке дороги с 40 по 49 км уже уложен нижний слой покрытия. Большую часть участка, а это около 7 км, сдадут в эксплуатацию в этом году. Специалисты Миндортранса провели строительный контроль, замерили температуру асфальтобетонной смеси перед уплотнением, ее толщину, поперечный уклон и другие критерии оценки проводимых работ.

Продолжением этой дороги стала автодорога через Чебаркуль на Магнитогорск. Два ее участка отремонтируют уже в этом году.

Между тем в соседнем Верхнеуральском районе автодорога на Магнитогорск через Петропавловск и Верхнеуральск до сих пор практически в непроезжем состоянии.