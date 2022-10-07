Еще 41 трамвай за 3 млрд рублей купят для Челябинска

Новые вагоны поступят в город в течение 2023 года

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило второй аукцион на поставку в региональный центр новых трамваев. На покупку вагонов готовы потратить 3,03 млрд рублей. Это начальная цена контракта, сказано на портале госзакупок. Средства направят из бюджета Челябинской области.

В рамках первого аукциона для Челябинска купят 33 трамвая. На поставку транспорта выделили 2,4 млрд рублей. Согласно условиям вторых торгов, в областной центр доставят 41 вагон. Контракты должны быть исполнены в течение 2023 года.





Техзадание не изменилось. Как и в случае с первым конкурсом, Челябинску нужны полностью низкопольные вагоны 2022—2023 года выпуска. Среди других требований — одна секция, односторонний тип, четыре пассажирские двери. В трамвае должно помещаться 150 человек и более. Сидячих мест в салоне при этом должно быть 38.

Вагоны следует оснастить системами кондиционирования, радиооповещения, видеонаблюдения, ГЛОНАСС, а также Wi-Fi, валидаторами, датчиками пассажиропотока, указателями и видеопанелями, USB-разъемами, кнопками адресного открывания дверей. Еще одно условие — наличие батарей, благодаря которым при отключении электричества трамвай сможет продолжить движение. Кроме того, вагоны должны быть приспособлены для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.





Заявки на участие в аукционе региональный Миндор принимает до 24 октября. Подвести итоги планируют 26-го числа.

Напомним, что в феврале этого года УКВЗ победил в аукционе на поставку в Челябинск таких же трамваев. Предприятие было единственным участником конкурса. Завод изготовит и доставит 30 низкопольных вагонов. С УКВЗ заключали контракт по начальной цене — 1,796 млрд рублей. Средства предоставлял региональный бюджет.