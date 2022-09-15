Усть-Катавский вагоностроительный завод изготовил для Таганрога 50 трамваев

Предприятие полностью выполнило свои обязательства перед заказчиком

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») за два года изготовил 50 односекционных полностью низкопольных трамваев для Таганрога (Ростовская область). Работа велась в рамках договора с «Торговым домом СТМ» (входит в группу «Синара»). Об этом сообщает пресс-служба УКВЗ.

«В 2022 году УКВЗ изготовлено 40 трамваев, из которых 30 вагонов модели 71-628 и 10 вагонов новейшей модели 71-628М. В 2021 году произведено и поставлено заказчику 10 трамваев модели 71-628», — отмечают на предприятии.

Обе модели имеют полностью низкий уровень пола и возможность движения по системе многих единиц. Трамваи отличаются современным интерьером и экстерьером, высокой плавностью хода и пониженным уровнем шума.

В Таганроге реализуется первый в России концессионный проект комплексной модернизации трамвайной сети города. Предусмотрено создание новой и модернизация существующей инфраструктуры, обновление подвижного состава. При этом новый транспорт город получил к 90-летию таганрогского трамвая.

Отметим, что УКВЗ участвует в обновлении трамваев и на родине, в Челябинской области. В Челябинск в этом году придут 30 новых низкопольных вагонов. Столько же, но полунизкопольных, появилось в областном центре в 2021 году. Недавно предприятие начало поставку трамваев в Магнитогорск. По договору с администрацией города, в 2022 году завод изготовит и поставит 20 односекционных частично низкопольных вагонов. В 2021-м УКВЗ поставил в Магнитогорск 10 трамваев.