В Челябинске изменят цвета для обозначения маршрутов трамваев

С 17 октября софитные огни станут другими у двух транспортных маршрутов

В Челябинске с 17 октября по просьбам пассажиров изменятся цветовые обозначения двух популярных трамвайных маршрутов. Софитные огни станут другими у маршрутов № 5 и 18, сообщают в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Свой цветовой код присвоен каждому трамвайному маршруту. Зная комбинацию цветов нужных маршрутов, можно определить номер приближающегося трамвая издалека. Всего у софитов пять цветов, меняется только их порядок и сочетание», — сообщили в Миндортрансе.

В ведомстве подчеркивают, что софиты трамвая видно за несколько остановок. Правда, они есть только на новых зеленых вагонах. Но не все цветовые сочетания удобны для восприятия пассажиров. Так, по многочисленным обращениям решено было изменить цветовые обозначения на маршрутах № 5 и № 18.

Маршрут № 5: было — белый-зеленый, стало — зеленый-белый.

Маршрут № 18: было — красный-желтый, стало — желтый-желтый.