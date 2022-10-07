Для Челябинска закупят 33 трамвая за 2,4 млрд рублей

Поставка вагонов планируется в первом полугодии 2023 года

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило закупку 33 полностью низкопольных трамваев за 2,44 млрд рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Победитель торгов должен будет поставить вагоны с 1 января по 1 июня 2023 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 октября.

«В вагоны с четырьмя пассажирскими дверями должно помещаться 150 человек, сидячих мест в салоне — 38. Трамваи должны быть оснащены системой кондиционирования, радиооповещения, подключены к системе ГЛОНАСС/GPS», — говорится в техзадании.

Внутри салона также должны присутствовать Wi-Fi, валидатор, датчик пассажиропотока. В случае отключения постоянного тока трамвай продолжит движение за счет энергии установленных в нем батарей.





Эскиз в техническом задании заказчика

Напомним, масштабное обновление трамвайного парка в Челябинске запустили в начале 2021 года. Тогда аукцион на поставку 30 вагонов выиграл «Торговый дом СТМ», входящий в группу «Синара». Заказ на 1 млрд рублей компания сделала на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, обеспечив загрузку градообразующего предприятия.

Транспорт вышел на городские маршруты осенью. В конце прошлого года в Челябинске стартовала масштабная реконструкция трамвайных путей.

В начале февраля Усть-Катавский вагоностроительный завод как единственный участник победил в трех аукционах на поставку девяти трамваев в Магнитогорск. В феврале Усть-Катавский вагоностроительный завод выиграл торги на поставку 30 новых низкопольных трамваев по начальной цене в 1,8 млрд рублей.