Магнитогорск станет первым городом региона, где появятся электробусы

Алексей Текслер анонсировал новый «дорожный рывок» и обновление общественного транспорта в городе металлургов

В пятницу, 3 мая, глава региона Алексей Текслер оценил подготовку Магнитогорска к сезонным дорожным работам и анонсировал обновление городского парка автобусов. Губернатор сам рассказал об этом в личном телеграм-канале.

«Магнитогорск станет первым городом региона, где появятся электробусы. Наш завод городского электрического транспорта в этом году сертифицирует новую модель, а город подготовит необходимую инфраструктуру. И в следующем году в город поступит новая техника», — сообщил Алексей Текслер.

Уже этой весной, рассказал губернатор, Магнитогорск ждет масштабное продолжение проекта «Дорожный рывок». В год 95-летия города отремонтируют 84 километра дорожного полотна.

«В планах такие знаковые объекты, как Северный переход на реке Урал, новая дорога на 50 лет Магнитогорску. Развитием дорожной сети в южной части города вообще занимаемся планомерно. Также принял решение о дополнительных средствах на ремонт улиц Ленина и Труда, проспекта Карла Маркса. Будет отремонтирован и ряд других участков», — добавил Текслер.

Губернатор отметил активность администрации Магнитогорска. В дополнение к федеральным, региональным средствам город и сам выделяет немалые суммы на ремонт дорог, а работы начинает заранее, чтобы успеть сделать больше. Такой подход глава региона поставил в пример другим территориям.

Кроме того сегодня Алексей Текслер открыл заключительный этап Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России» и предложил всегда проводить финал в нашем городе.