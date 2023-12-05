В 2024 году в Магнитогорск отправят первые электробусы

Общественный транспорт произведут в Челябинске

В ходе прямой линии Алексей Текслер рассказал, что в крупные города региона поступят 120 автобусов. А в Магнитогорск со следующего года направят новые электробусы, произведенные в Челябинске.

Губернатор рассказал об обновлении общественного транспорта, он напомнил, что в Челябинске полностью обновится состав троллейбусов и троллейбусная сеть. Новое производство компании «Синара» в Челябинске запустит и электробусы. Так, например, в Магнитогорске нет троллейбусной сети, поэтому туда направят электробусы.

«Они будут выглядеть так же, как и наши троллейбусы... Я сам лично принимал участие в разработке экстерьера нашего челябинского троллейбуса», — сказал губернатор.

Ранее главе региона пожаловались на работу общественного транспорта в городе металлургов.