В Тракторозаводском районе Челябинска появится новый жилой квартал

В администрации города распорядились о застройке участка в рамках КРТ

В мэрии Челябинска подписали распоряжение о заключении договора о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 4,1 гектара в Тракторозаводском районе города с ООО «Специализированный застройщик КЛЧ» — совместным предприятием руководителя ГК «Конар» Валерия Бондаренко (70%) и компании «Группа Голос. Девелопмент». Речь идет о возведении нового жилого квартала площадью 45 тыс. кв. м. Под жилищную застройку определена площадка в границах улиц Первой Пятилетки, Марченко, Ловина и проспекта Ленина. Ранее там размещались промышленные площадки завода «Конар» и Челябинского компрессорного завода. Возвести ЖК планируется в течение двух лет.

В настоящее время пилотные проекты КРТ реализуются в Калининском, Советском, Ленинском районах города. Изменения в Градостроительный кодекс РФ, регулирующие работу в рамках КРТ, приняли в декабре 2020 года. После по распоряжению губернатора Челябинской области создана рабочая группа для разработки нормативно-правовых актов, обязанность по принятию которых возложена на регионы.

«Челябинская область, как и все другие субъекты РФ, активно включилась в работу по КРТ. В текущем году приняты два закона Челябинской области и четыре постановления правительства, которые позволили реализовывать процедуру. Также была проведена большая работа всеми муниципалитетами. Сформирован 41 земельный участок под КРТ площадью 538 га с градостроительным потенциалом 2,8 млн кв. м. Комплексное развитие территорий будет реализовано в течение пяти лет»,— отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Сформированные участки КРТ подходят в Челябинске как для жилой, так и нежилой застройки, также возможна реализация проектов незастроенной территории по инициативе правообладателей. Таким образом, в Челябинской области опробуют все варианты КРТ.