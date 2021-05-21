Экология и меры поддержки: Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области провел заседание правления

На мероприятии обсудили вопросы вакцинации заводчан и индексацию зарплат

В обновленных помещениях бизнес-центра «Челябинск-сити» провели заседание Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП). Конференц-зал, холлы и другие помещения реконструировали для приема гостей саммитов ШОС и БРИКС. Три этажа отвели под гостиничные номера. Международные мероприятия не состоялись, а из-за пандемии event-индустрия сильно просела. Это первое деловое мероприятие, которое проходит на этой площадке.

Открыл заседание губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона поблагодарил промышленников за работу в период пандемии: ни одно предприятие не было остановлено, соблюдались все профилактические мероприятия. Губернатор поручил предпринимателям активнее содействовать вакцинации работников предприятий.

«Мы вакцинируем работников предприятий, вы активно этому помогаете. Мы готовы еще более активно и тесно взаимодействовать, и всех сотрудников предприятий целевым образом вакцинировать. Просьба эту работу продолжить, учитывая, что большое количество людей работает на ваших предприятиях», — обратился к членам СПП Алексей Текслер.

Несмотря на ограничения из-за пандемии, регион достиг неплохих экономических показателей, отметил Алексей Текслер. 2020 год прошел фактически без снижения объемов производства, при этом с ростом в сопоставимых ценах объемов инвестиций (за январь-март индекс промышленного производства вырос на 10,5% по сравнению с прошлым годом). Удалось реализовать условия трехстороннего соглашения и договоренность о росте зарплат, опережающем официальные показатели инфляции. Алексей Текслер поручил СПП в 2021 году снова провести индексацию зарплат.

«По итогам прошлого года среднемесячная зарплата в реальном выражении, с учетом инфляции, составила 101,7%, то есть сверх инфляции на 1,7% выросла заработная плата на территории Челябинской области», — подчеркнул Алексей Текслер.





Министр промышленности, природных ресурсов и новых технологий челябинской области Павел Рыжий сообщил, что в 2020 году в стране действовали 100 программ по поддержке предприятий во время пандемии. 50 промышленников Челябинской области воспользовались помощью государства. Общая сумма поддержки превысила 12,5 млрд рублей.

«Одна из новаций, о которых мы будем говорить в этом году — это региональная субсидия. Она будет предоставляться на основе равнозначного софинансирования из регионального и федерального бюджетов. Мы подготовили все изменения в программу развития промышленности Челябинской области. Во втором полугодии мы будем подавать документы на получение федерального софинансирования. Более 40 предприятий заявились в эту программу. Они готовы создать более 1 тыс. рабочих мест, увеличить налоговые отчисления на 2 млрд рублей и вложить более 20 млрд рублей инвестиций», — сообщил Павел Рыжий.





На заседании речь также зашла об экологии. Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области готовит инициативы по снижению нормативных требований к очистке промышленных стоков. По мнению собственников предприятий, сейчас законодательство оказывает избыточное давление на бизнес. Надзорные органы требуют, чтобы вода, которая попадает в технические водоемы, очищалась до состояния питьевой.

«В работе по очистке и последующему содержанию промышленных водоемов достигли того, что в технологических водоемах появились и прижились рыбы, утки, лебеди. Эти технологические водоемы получили статус рыбохозяйственных. Это привело к тому, что теперь предприятия обязаны сбрасывать туда воду, очищенную до состояния питьевой. Если нормативы нарушены, предприятия получат многомиллионные штрафы. Поэтому мы вынуждены создавать фабрики по производству питьевой воды. Из-за несовершенства законодательства к предпринимателям предъявляют избыточные требования. Это идет вразрез с тенденцией по снижению административной нагрузки на бизнес», — подчеркнул президент регионального СПП, основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

Руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков высказался против смягчения экологического законодательства. По его словам, это может привести к ухудшению состояния водоемов.

«Вопрос, действительно, острый, но внесение изменений в приказ Минприроды в части установления НДС на уровень фоновой концентрации может поспособствовать дальнейшему нарастанию загрязнения водных объектов. Внесение изменений в природоохранное законодательство может привести к неоправданному смягчению нормативов. Вопрос требует дополнительной проработки», — считает Роман Тужиков.

В перечне организационной части повестки был вопрос о включении в союз новых членов. В СПП приняли сыновей бывшего совладельца ЧТПЗ Александра Федорова, который умер в январе этого года. Анатолий Федоров является советником гендиректора «Челябвторметресурс». Павел Федоров — гендиректор «Челябвторцветмет».

Отметим, Павел Федоров является одним из соинвесторов строительства гольф-клуба на берегу Шершневского водохранилища. Именно туда участники заседания отправились после официальной части мероприятия. Для СМИ неформальная встреча промышленников была закрыта.

«Мы вместе с семьей Федоровых строим гольф-клуб. Там по программе у нас обед», — объявил членам СПП второй соинвестор объекта Константин Струков.

Для участников заседания организовали трансфер. Многие отпустили водителей и отправились на берег Шершней на автобусах. ИА «Первое областное» писало о том, что совет депутатов Сосновского района 19 мая изменил генплан муниципалитета ради включения гольф-клуба в границы поселка Западный.