В Челябинской области почти на 13 процентов вырос индекс промпроизводства

Повышается и заработная плата южноуральцев, занятых в промышленной сфере

Индекс промышленного производства в Челябинской области в январе — апреле этого года вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщает региональное министерство промышленности. Обрабатывающая промышленность в первые четыре месяца 2021 года показала рост на 9,4%, в том числе металлургия — на 9,5%. Добыча полезных ископаемых выросла на 56,8%, обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 12,8%, а отрасль водоснабжения — на 3,1%.

В помесячной динамике также наблюдается положительная тенденция. Так, в апреле индекс промышленного производства был на 0,3% выше показателя марта. Обрабатывающие производства выросли на 1,8% (металлургическое — на 1,4%), а отрасль водоснабжения — на 16,4%.

В Минпроме Челябинской области отмечают, что такая ситуация в базовом секторе экономики должна стать основой для развития региона и улучшения благосостояния жителей, в частности роста доходов граждан. Промышленники при этом имеют все возможности, чтобы сыграть ключевую роль. Это ложится в основные приоритеты развития Южного Урала и соответствует программным установкам, которые губернатор Алексей Текслер дал в своем обращении к депутатам Законодательного собрания региона.

Стабильное функционирование и рост областной промышленности призваны обеспечить более 150 федеральных и региональных мер поддержки, большая часть которых — отраслевые. Среди них есть финансовые (например, субсидии и займы) и регуляторные (в частности, налоговые льготы) инструменты.

«Областной Минпром на постоянной основе адресно работает с промышленными предприятиями региона, консультируя их, в том числе и по мерам господдержки, чтобы обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие отрасли. Благодаря поддержке и активному содействию губернатора Алексея Леонидовича Текслера с этого года возобновлено действие механизма стимулирования участников промышленных кластеров в рамках 41-го постановления, из областного бюджета выделяются необходимые средства на промышленные инициативы. Это и участие в отборе на получение единой региональной субсидии, и докапитализация областного Фонда развития промышленности для предоставления льготных займов, и многое другое. Такой подход позволяет южноуральской промышленности занимать лидирующие позиции в стране», — отметил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Одним из наиболее эффективных инструментов государственной поддержки предприятий является национальный проект «Производительность труда». В нем уже участвуют 64 компании Челябинской области. Все они демонстрируют существенный рост объемов производства, а показатель миасского завода «Спецагрегат» достигает 120%. Опыт участия в нацпроекте предприятия «Златмаш» признан лучшим в России по итогам 2020 года. При этом некоторые бригады, работавшие над оптимизацией процессов пилотного участка сборки стационарных электроплит «Мечта», стали зарабатывать на 30% больше.

«Не вкладывая особых инвестиций, предприятия — участники нацпроекта через внедрение принципов и инструментов бережливого производства сокращают трудозатраты, улучшают качество своей продукции, увеличивают прибыль, а с ней и зарплаты. Нацпроект по увеличению производительности труда нацелен, прежде всего, на интересы людей, рядовых сотрудников заводов. Чтобы им стало работать комфортнее и получать за это лучшее вознаграждение», — отметил директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

Уровень зарплат в промышленной сфере региона, согласно анализу Контрольно-счетной палаты, неуклонно растет. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций составила 39,8 тыс. рублей (+4,6% к январю — апрелю прошлого года), по крупным и средним организациям — 43,3 тыс. рублей (+4,7%). Наибольшую зарплату получают работники сферы добычи полезных ископаемых — 50,1 тыс. рублей по полному кругу организаций и 50,7 тыс. рублей по крупным и средним предприятиям.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании правления регионального Союза промышленников и предпринимателей отмечал важность задачи по устойчивому росту доходов населения. Ее ставил президент Владимир Путин. Также глава региона говорил, что «необходимо обеспечить в этом году рост уровня реальной заработной платы выше инфляции, только так мы сможем достичь целевых показателей».