Более 70 домов в Челябинске останутся без горячей воды из-за опрессовок на котельных

Отключения начнутся с 1 июня 2021 года по графику, утвержденному мэрией

В Челябинске продолжаются гидравлические испытания на котельных, которые обслуживают ряд многоквартирных домов. Более 70 адресов, которые находятся на балансе таких локальных источников теплоснабжения, останутся без горячей воды на время опрессовок в июне.

25 мая в Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Горячую воду отключат в 1204 жилых многоквартирных домах, 69 детских садах, 67 учебных и 25 лечебных учреждениях во всех районах города. Но на локальных котельных опрессовки начались раньше — с начала мая.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — уточнили в управлении ЖКХ администрации Челябинска.

В июне из-за опрессовок на котельных без горячего водоснабжения останутся несколько домов на улице Татищева, проспекте Героя России Е. Родионова, улицах 250 лет Челябинску, Академика Королева, Академика Макеева, Братьев Кашириных, Генерала Мартынова, Маршала Чуйкова, Свердловском тракте, улицах Елькина, Богдана Хмельницкого, Жукова, Дружбы и так далее. А также ряд домов в поселках Шагол, Аэропорт и Новосинеглазово.

Ознакомиться с полным перечнем адресов, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения и в которых гидравлические испытания пройдут в июне, можно на сайте мэрии.

«Гидравлические испытания — обязательная, законодательно закрепленная методика проверки тепловых сетей. Опрессовки — одно из значимых мероприятий программы подготовки города к зиме. Их задача — выявление слабых мест на теплотрассах и внутридомовых системах многоквартирных домов с целью оперативного устранения до начала отопительного сезона. На основании их результатов городу выдается паспорт готовности к осенне-зимнему периоду», — рассказывает генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин.

Испытания тепловых сетей не случайно запланированы на лето. Во-первых, погодные условия дают возможность теплоснабжающим компаниям устранить большое количество повреждений, что положительно сказывается на энергобезопасности города в холодное время года.

Во-вторых, теплая погода позволяет легче перенести вынужденные отключения горячего водоснабжения. Если на данных участках не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях.