Промышленники Челябинской области выступили за смягчение законодательства об охране водоемов

Предприятия готовят предложения о снятии «избыточных» требований

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) готовит инициативы по снижению нормативных требований к очистке промышленных стоков. По мнению собственников предприятий, сейчас законодательство оказывает избыточное давление на бизнес. Надзорные органы требуют, чтобы вода, которая попадает в технические водоемы, очищалась до состояния питьевой. Проблему обсудили на заседании правления СПП.

«В работе по очистке и последующему содержанию промышленных водоемов достигли того, что в технологических водоемах появились и прижились рыбы, утки, лебеди. Эти технологические водоемы получили статус рыбохозяйственных. Это привело к тому, что теперь предприятия обязаны сбрасывать туда воду, очищенную до состояния питьевой. Если нормативы нарушены, предприятия получат многомиллионные штрафы. Поэтому мы вынуждены создавать фабрики по производству питьевой воды. Из-за несовершенства законодательства к предпринимателям предъявляют избыточные требования. Это идет вразрез с тенденцией по снижению административной нагрузки на бизнес», — подчеркнул президент регионального СПП, основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

Виктора Рашникова в своем докладе поддержал гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев. Он отметил, что предприятие вложило миллиарды рублей в строительство очистных сооружений на реке Миасс. В итоге «Фортум» теперь вынужден очищать не только свои стоки, но и предприятий, которые находятся выше по течению.

«За экологию надо бороться. Мы до конца года построим всю инфраструктуру, чтобы перевести на газ угольную ТЭЦ-2. Мы далеки от того, чтобы нарушать законодательство. Для нас единственный путь — идти по пути изменения „нормативки“ для достижения разумности требований при использовании лучших доступных технологий», — высказался Александр Чуваев.

Руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков высказался против смягчения экологического законодательства. По его словам, это может привести к ухудшению состояния водоемов.

«Вопрос, действительно, острый, но внесение изменений в приказ Минприроды в части установления НДС на уровень фоновой концентрации может поспособствовать дальнейшему нарастанию загрязнения водных объектов. Внесение изменений в природоохранное законодательство может привести к неоправданному смягчению нормативов. Вопрос требует дополнительной проработки», — считает Роман Тужиков.