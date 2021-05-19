Депутаты Сосновского района изменили генплан ради гольф-клуба на берегу Шершней

Спортивный объект семей Струкова и Федорова внесли в границы поселка Западный

Депутаты собрания Сосновского района единогласно утвердили изменение генплана поселка Западный. В границы муниципалитета включили прибрежную зону Шершневского водохранилища. В числе нескольких земельных участков в территорию вошли 70 га, где ведется строительство гольф-клуба. При этом официально у этой земли до сих пор сельскохозяйственное назначение. У владельцев есть разрешение на использование участка в научно-исследовательских целях. Комментировать решение в райсобрании не стали.





Об изменении генплана поселка Западный депутатам докладывала начальник управления архитектуры и строительства администрации Сосновского района Ольга Антель.

«Генеральным планом предусматривается установление границ населенного пункта, освоение свободных территорий с целью размещения объектов капитального строительства различного функционального назначения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания населения, строительства объектов отдыха, спорта и туризма, в том числе благоустройство пляжей», — заявила Ольга Антель.

Председатель Сосновского райсобрания Галина Шихалева отказалась отвечать на вопросы корреспондента ИА «Первое областное» об изменении генплана поселка Западный и включения гольф-клуба в границы муниципалитета. Она отметила, что занята после заседания и посоветовала направить вопросы письменно. Редакционный запрос был выслан в адрес руководителя районного собрания. На момент публикации материала ответ не поступил. Председатель комитета по экономике Владимир Галянин также не стал комментировать решение.

Участок площадью 70 га на берегу Шершней с 2008 года находится в аренде у ООО «Юго-Запад Жилстрой». Компания может распоряжаться землей в течение 48 лет. Кадастровая стоимость — 5,3 млн рублей.





Скриншот со страницы публичной кадастровой карты

По данным «ЛИК: эксперт», разрешение на аренду должен был получать бывший владелец фирмы — экс-депутат Госдумы РФ Валерий Панов (находится в международном розыске, заочно приговорен к пяти годам колонии за пособничество превышению должностных полномочий). Сейчас организацией владеют люди, аффилированные с владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым и экс-владельцем ЧТПЗ Андреем Комаровым. 33% доли в уставном капитале принадлежат дочери Струкова Анастасии, еще 33% владеет сын умершего совладельца ЧТПЗ Александра Федорова — Павел. 20% находятся в управлении давнего бизнес-партнера Андрея Комарова — Олега Кустикова.





На фото указано на участок, который включили в генплан поселка Западный

В прошлом году владелец земли успешно прошел публичные слушания по строительству на земельном участке рядом с Шершнями двух административных зданий площадью в 1 тыс. кв м и 1,5 тыс. кв. м. Также там должна появиться трансформаторная станция. Однако строительные работы на объекте до сих пор не разрешены, потому что категория участка предполагает только сельскохозяйственные работы.

На Google maps гольф-клуб уже обозначен как спортивный объект. При этом ни власти Сосновского района, ни инвесторы пока не выступали с официальными заявлениями по поводу строительства.





Скриншот с Google maps