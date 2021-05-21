Экс-заместителя главы Чесменского района осудили за взятку

Константин Гнипа проведет в колонии 8 лет





Чесменский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы по строительству и ЖКХ Константину Гнипе. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что чиновник получил 590 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за получение двух контрактов на строительно-ремонтные работы.

Также осужденный получил в качестве взятки телевизор стоимостью 26 тысяч рублей и отремонтировал за счет дарителя две свои иномарки.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по частям 2, 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном и значительном размерах»).

Чесменский райсуд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как ранее писал наш сайт, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова. Он признан виновным в получении взяток от бизнесмена и депутата Сергея Селещука. Судом установлено, что Евгений Пашков вместе с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым получили взятку в размере 1,3 миллиона от депутата гордумы Сергея Селещука за покровительство и контракт на строительство школы в микрорайоне Парковом.