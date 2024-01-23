ЧМК с опережением на год закончил модернизацию газоочистки в ЭСПЦ

Символический запуск системы произвел губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с гендиректором «Мечела» Олегом Коржовым во вторник, 23 января, произвел символический запуск капитально отремонтированной системы газоочистки в электросталеплавильном цехе Челябинского меткомбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

По словам Олега Коржова, работы по модернизации были проведены в рамках исполнения договоренностей с правительством региона, однако в ускоренные сроки: завершены на год раньше. Вложения составили 390 миллионов рублей.

В ходе модернизации здесь демонтировали конструкции устаревшего кассетного фильтра и газоходов, установили четыре новые тягодутьевые машины, смонтировали рукавные фильтры. Также в цехе установили металлический зонт для улавливания пыли над печью.

Ранее в ЭСПЦ капитально отремонтировали мокрую газоочистку: очистили газоходы с заменой поврежденных частей, провели капитальный ремонт нагнетателей, обновили систему трубопроводов и насосов подачи воды.

«Модернизация систем мокрой и сухой газоочистки позволит сократить количество выбросов вредных веществ на этом промышленном объекте на 317 тонн в год», — рассказали на предприятии.

Напомним, четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между компанией «Мечел», Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в июле 2019 года, спустя год с небольшим, в ноябре 2020-го, подписано соглашение с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером о комплексе мер ЧМК до 2024 года по снижению воздействия на водные объекты; в январе 2021-го — еще одно, о выполнении мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Челябинска. В его рамках ЧМК сократил сроки выполнения некоторых пунктов экологического соглашения от 2019 года и взял на себя дополнительные обязательства.

Мероприятия из соглашений входят в федеральную программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Объем вложений компании в исполнение проектов из экосоглашений до 2026 года превысит 15 миллиардов рублей.