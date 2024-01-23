Челябинск стал лидером по объему снижения выбросов в России

С 2017 года они сократились на 43%

В Челябинске сегодня подводят итоги 2023 года в сфере экологии. Губернатор Алексей Текслер в учебном центре ЧМК после осмотра двух объектов газоочистки в одной из доменных печей и электросталеплавильном цехе открыл заседание Координационного совета по вопросам экологии. Перед общественниками, экологами, волонтерами и зоозащитниками глава региона отметил, что Челябинская область показала самое большое в России снижение выбросов в атмосферу по итогам 2023 года. Так, только в Челябинске выбросы к уровню 2017 года сократились на 43%. Подробности — в материале.

Координационный совет по вопросам экологии при губернаторе создан в Челябинской области 4,5 года назад. Под председательством главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова совет охватил все направления природоохранной деятельности. По сути не являясь надзорным органом, совет и входящие в него рабочие группы стали модератором между органами власти, проверяющими и субъектами, которые эти природные ресурсы используют в своей деятельности. Сегодня руководители рабочих групп озвучили перед губернатором и председателем совета итоги года и свои планы работы.

Во вступительном слове Алексей Текслер отметил, что по указу президента перед городами-участниками федерального проекта «Чистый воздух» были поставлены задачи по снижению объемов выбросов к 2017 году не менее чем на 20%.

«По официальным данным Минприроды России, среднее значение по снижению выбросов в 12 городах-участниках по итогу 2023 года с 2017 года составило 12%. К примеру, выбросы ЧМК к уровню 2017 года сократились на 27%, а всего выбросы в Челябинске, с учетом ликвидации свалки, снизились на 43%. Это самое большое снижение в России»,— отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер поблагодарил компанию «Мечел» за достигнутые результаты — там на год раньше реализовали два крупных экопроекта. На предприятии не намерены останавливаться, уже в этом году начнется модернизация коксохимической батареи. Также глава региона остановился на Магнитогорске — это тоже город-участник федерального проекта «Чистый воздух».

«Снижение выбросов в атмосферу и здесь существенное — порядка 20 тысяч тонн в этом году. Здесь завершается строительство 12-й коксовой батареи, что позволит вывести из строя старые. В этом году планируем завершить рекультивацию магнитогорской свалки и, таким образом, мы выходим на реализацию указа президента и достигаем снижения объемов выбросов по озвученным показателям — не менее 20%. Все обязательства, которые у нас есть, мы выполняем», — сказал губернатор.

Он пояснил, что при создании совета приоритетным вопросом в экологии был поставлен чистый воздух. Промышленные предприятия, несмотря на санкции и непростую экономическую ситуацию, сохраняют принятые на себя обязательства по соглашениям и региональным экостандартам.