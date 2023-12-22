Челябинск лидирует в снижении выбросов среди участников федпроекта «Чистый воздух»

На втором и третьем местах — Медногорск и Череповец

Южноуральская столица Челябинск с большим отрывом лидирует среди городов — участников федерального проекта «Чистый воздух» по снижению выбросов загрязняющих веществ. Так, по итогам 2023 года в 12 городах выбросы уменьшились в среднем на 12%, в Челябинске — на 43%, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Напомним, проект «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология» запущен в России в 2019 году. На первом этапе в него вошли 12 городов — промышленных центров с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Перед ними была поставлена ключевая задача — к 2030 году вдвое сократить выбросы во всех этих городах относительно 2017-го.

Для каждого города действует свой комплексный план. Среди мер — перевод частного сектора на газовое и централизованное отопление, закрытие старых мазутных котельных (Чита, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Нижний Тагил), а также замена общественного транспорта на экологичный: 698 трамваев, троллейбусов и автобусов на газомоторном топливе курсируют сегодня по дорогам участников проекта, заменяя бензиновый и дизельный транспорт.

В Челябинске обновление общественного транспорта ведут с размахом: уже работает около 300 экологически чистых газомоторных автобусов и почти полторы сотни новых трамваев. В 2024 году в город поступит еще больше 50 вагонов, будет обновлено порядка 200 троллейбусов, на улицы выйдут электробусы.

И все же основные загрязнители в 12 промышленных центрах — это предприятия. Чтобы воздух стал чище, бизнес активно модернизирует свои производства.

«Бизнес уже вложил почти полмиллиарда рублей в экологическую перестройку, до конца 2026 года инвестиции компаний составят еще порядка 300 миллиардов рублей. Важно, что при выборе технологий и оборудования компании ориентируются прежде всего на отечественные разработки», — комментирует глава Минприроды России Александр Козлов.

Так, Магнитогорский металлургический комбинат дает 70% объемов выбросов города. В 2019 году компания ввела в эксплуатацию аглофабрику с новейшим оборудованием, в 2022 году запущен ряд газоочистных установок и система пылеподавления в двух цехах. На данный момент строится новая коксовая батарея, она позволит заменить сразу пять устаревших батарей. В результате выбросы производства к 2026 году сократятся на десятки тысяч тонн.

В Челябинске ТЭЦ переведена с угля на газ, на цинковом заводе установили фильтры. Металлургический комбинат вывел устаревшее оборудование из эксплуатации, а сейчас совершенствует систему сухой газоочистки в электросталеплавильном цехе. С ее помощью улавливаются пыль и газы, которые возникают при выплавке металла. Завод по производству коксохимической продукции «Мечел-Кокс» планирует завершить модернизацию, в том числе и реконструкцию коксового цеха № 1, к 2026 году.

Таким образом, лидерство Челябинска — закономерный итог большой работы. Добавим, на втором и третьем местах по снижению выбросов в рамках проекта «Чистый воздух» Медногорск (минус 17% после модернизации цеха серной кислоты на медно-серном комбинате) и Череповец (минус 16% благодаря экологическим мероприятиям на «Северстали»).

С 1 сентября 2023 года к федеральному проекту присоединились еще 29 городов, большинство которых находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Там основная проблема — смог от печного отопления частного сектора, поэтому бороться в первую очередь будут именно с этим. К 15 июня 2024 года для новых участников проекта разработают сводные расчеты загрязнения воздуха, на основе которых разработают комплексные планы, где зафиксируют мероприятия и этапы для достижения цели — двукратного снижения выбросов в атмосферу к 2030 году.