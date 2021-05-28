Автодорогу на Красное Поле в обход Челябинска расширяют до 7,5 метра

На участке реконструкции введено реверсивное движение

На челябинской автодороге ж/д станция Шагол — Красное Поле — Обход Челябинска продолжается реконструкция, начатая в прошлом году. Проезжая часть расширится до 7,5 метра. Работы продолжатся и в следующем году.

Всего за три года будет отремонтировано 7 километров дороги. Сейчас дорожники монтируют водопропускные трубы, обустраивают земляное полотно.

«Подрядчики в этом году работают в полную силу, ведь погода, как никогда, способствует проведению дорожных ремонтов. На многих объектах идем с опережением графика», — рассказывает министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Дорога на Красное Поле — одна из основных вылетных магистралей Челябинска. Здесь всегда наблюдается интенсивное движение транспорта. На реконструируемом участке введено реверсивное движение.