Расширить улицу Линейную в Чурилово поручила мэр Челябинска

По распоряжению Натальи Котовой разработают проект и запланируют работы.

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В Челябинске планируют расширить улицу Линейную в Чурилово. Поручение разработать план решения данной проблемы мэр города Наталья Котова дала своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову.

По словам главы города, на первом этапе необходимо решить, за счет чего получится расширить улицу. После — разработать проект.

«С правой стороны, если проехать, — объекты нашего ЧТЗ. В эту сторону увеличение, если и возможно, то очень небольшое. С левой стороны, посмотрите, идет линия освещения. Нужно взвешенное решение принимать. То, что оно назрело давно, это понятно, потому что улица узкая», — заявила в ходе аппаратного совещания Наталья Котова.

Также глава города напомнила, что в этом году уже проектируют обновление нескольких улиц в Чурилово. В 2021 году начнутся работы на улицах 2-я Эльтонская, 3-я Эльтонская и Конструктора Духова. По Линейной точные сроки будут установлены позже.

«Посмотрим, когда ее можно будет включить в план. Наверное, это будет 2022 год. Еще лучше попытаться попасть с ней в программу „Стимул“. Она явно будет дорогая, с выносом сетей. Посмотрите, подумайте и озвучьте мне свои предложения», — поручила мэр Челябинска Максиму Куляшову.

Напомним, в субботу, 8 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил микрорайон Чурилово. В ходе поездки обсудили проблему расширения улицы Линейная, а также ряд других вопросов.