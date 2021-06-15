В Челябинске нашли застройщиков для реновации кварталов на улицах Стахановцев и Сталеваров

Расселять старые дома будут компании «Икар» и «Финтек»

Мэрия Челябинска выбрала подрядчиков для развития застроенных территорий в Металлургическом и Ленинском районах. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель главы города по правовым вопросам Надежда Рыльская.

Сносить старые дома и строить новое жилье на участке в границах улиц Сталеваров, Дегтярева, Беломорской, Пекинской будет специализированный застройщик «Икар». Проект предполагает снос гаражно-строительного кооператива № 507 на Пекинской. Общая площадь территории под реновацию в Металлургическом районе превышает 2,2 га. Право на ведение работ «Икар» выиграл за 902 тыс. рублей.





Иллюстрация из документации управления архитектуры Челябинска

Развивать застроенную территорию в Ленинском районе в границах улиц Барбюса, Стахановцев, Коммунаров будет компания «Финтек». Стоимость контракта — 5,6 млн рублей. Площадь территории — 0,9 га. На участке расположены частные и многоквартирные дома.





«Это последние проекты развития застроенных территорий, которые город проводил в рамках ранее действующего законодательства. Данные территории будут развиваться по аналогии с КРТ, за исключением отдельных моментов реализации данного права. Вместе с тем администрация города совместно с правительством Челябинской области работает над проектами КРТ, дорожные карты по которым были утверждены ранее. Мы движемся во временных рамках, которые были намечены», — отметила Надежда Рыльская.

Законодательное собрание Челябинской области в апреле утвердило законопроект о комплексном развитии территории. Новые правила предусматривают специальные программы сноса и реконструкции не только ветхого жилья, но и просто морально устаревших зданий. Предполагается, что местные администрации смогут решать, в каких кварталах нужно провести реновацию. Под снос могут пойти на 60% изношенные многоэтажные дома, строения с неисправной канализацией или водоводом, типовые объекты, построенные до 1980 года, садовые дома.

Города и районы Челябинской области подготовили список из 25 территорий, которые нуждаются в комплексном развитии. В Челябинске определили 16 таких участков. В этом году реновацию планируют провести в районе заброшенного элеватора в Советском районе, на Копейском шоссе рядом с поселком ЧКПЗ, на Каширинском рынке.