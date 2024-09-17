Отопление в школах и больницах Челябинска может появиться раньше срока

Подключать к теплу начнут по заявкам

В Челябинске начнут досрочно включать отопление в дошкольных, медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города. Главное условие — руководители организаций должны отправить заявку в единую теплоснабжающую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Подадут тепло в здания, которые технически готовы к подключению.

«В социальных учреждениях должны быть подготовлены внутренние сети: осуществлена промывка и „опрессовка“ внутренних коммуникаций, проведены плановые ремонты и устранены нарушения. Также у учреждений должна отсутствовать задолженность за потребленную тепловую энергию», — рассказали в «УСТЭК».

А вот в жилых многоквартирных домах тепло появится после распоряжения мэра. Согласно действующим правилам, отопление включат, когда среднесуточная температура в городе будет не больше +8 градусов в течение пяти дней подряд.