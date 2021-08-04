Челябинское УФАС забраковало контракт без торгов на ремонт водовода в Локомотивном

Аукцион не стали проводить из‑за режима ЧС

УФАС России по Челябинской области признало незаконными действия властей поселка Локомотивного Карталинского района. Они без проведения аукциона заключили контракт с единственным поставщиком на ремонт аварийного водовода. Подрядчика искали в режиме чрезвычайной ситуации, но антимонопольное ведомство считает, что на момент подписания договора авария уже была ликвидирована и можно было провести торги. О результатах рассмотрения дела на пресс-конференции рассказала руководитель регионального управления антимонопольной службы Анна Козлова.

Напомним, в июне жители поселка Локомотивного остались без воды из-за прорыва трубы. Для замены водовода администрация без проведения открытого аукциона выбрала индивидуального предпринимателя Ивана Злыгостева. Ему дали 23 дня на замену 5,2 км водовода и заплатили 61 млн рублей.

«Аварийная ситуация была ликвидирована. Были выделены деньги на замену участка сети водопровода. У заказчика была возможность выбрать способ закупки конкурентным способом. В ходе проверки мы выяснили, что нет госэкспертизы проекта», — прокомментировала Анна Козлова.

Должностные лица администрации Карталинского района будут привлечены к ответственности по части 2 статьи 7.29 КоАП («Несоблюдение законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок»). Их оштрафуют на 50 тыс. рублей.

Работы по восстановлению 5,2 км водовода в Локомотивном завершили только на этой неделе. Местные жители полностью обеспечены питьевой водой. Деньги выделяли из бюджета по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Также глава региона заявил о кадровых изменениях в администрации Локомотивного.