РГС Банк запустил новую программу кредитования автодилеров «Финансирование склада ЛАЙТ»

Банк для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса дополнил кредитную линейку для дилеров новым экспресс-продуктом

«В корпоративном направлении РГС Банк сосредоточен на предоставлении максимально широкого спектра услуг, разработанных специально для предприятий из автомобильной сферы. Мы постоянно обновляем финансовые решения, находясь в тесном диалоге с клиентами и создавая индивидуальные программы под конкретные задачи бизнеса. Так, „Финансирование склада ЛАЙТ“ — это минимум документов, оперативное принятие решения о предоставлении кредита и гибкие условия — то, что зачастую необходимо нашим партнерам сегодня»,

Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) — российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в топ-5 лидеров рынка по выдачам и топ-10 по портфелю автокредитов. Сеть кредитной организации охватывает более 90 городов в 64 субъектах России. К сотрудничеству с банком подключены более 3,3 тысячи партнеров-автосалонов по всей России. Особый акцент делается на цифровой трансформации бизнеса и развитии онлайн-каналов оформления финансовых продуктов в «один клик». Ключевой проект в рамках построения омниканальной модели продаж — маркетплейс по покупке и продаже автомобилей Bankauto.ru. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+».

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ulyuk@rgsbank.ru

Екатерина Черкасова +7 495 925-80-80 (доб. 077-1284), +7 916-860-34-05, e. cherkasova@rgsbank.

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РГС Банк дополнил кредитную линейку для дилеров новым экспресс-продуктом «Финансирование склада ЛАЙТ». Его отличает высокая скорость рассмотрения заявки, упрощенная проверка, меньший пакет документов, небольшие суммы кредитов и более короткий период кредитования. Новая программа подразумевает кредитование текущих потребностей дилерских центров для формирования склада транспортных средств с отсрочкой платежа и под залог приобретаемой автотехники на более выгодных условиях.В сравнении с базовым продуктом «Финансирование склада» «ЛАЙТ»-версию отличает значительно упрощенная система финансового анализа заемщика. Вместе с сокращением пакета документов это позволило уменьшить стандартные сроки рассмотрения заявки в среднем до 10 дней. Максимальный размер финансирования по программе составляет 80 млн рублей на срок до 12 месяцев. В рамках программы предусмотрены 2 варианта финансирования: продукт с льготным периодом и без.Продукт без льготного периода представляет собой приобретение РГС Банком прав требования у автопроизводителя к его официальным дилерам. Автопроизводитель, в свою очередь, предоставляет дилерам отсрочку платежа (коммерческий кредит) на поставляемые транспортные средства. В льготный период вознаграждение за услуги финансирования банку выплачивает автопроизводитель. Дилер же перечисляет ежемесячные проценты по соглашению об отсрочке платежа с банком. Льготный период может длиться до 90 дней.— отметила Анна Гордеева, директор по корпоративному бизнесу РГС Банка.На текущий момент по данной программе РГС Банка возможно финансирование официальных дилеров ПАО «КАМАЗ» (в том числе ПАО «НЕФАЗ»), «ГАЗ» (LCV + весь модельный ряд автобусов), Geely, Chery, ООО «ДК РУС». РГС Банк.