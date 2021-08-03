В Челябинске выставили на продажу гастропаб «Дабл Эль»

Владелец оценивает заведение в 21,4 миллиона рублей

В Челябинске собственник крафтового ресторана «Дабл Эль» объявил о продаже заведения. Кирилл Шапров разместил соответствующее объявление на Avito. Гастропаб работает более пяти лет на улице Кирова, 92.

Владелец оценивает заведение в 21,4 млн рублей. В эту стоимость входит одноэтажное помещение на 90 человек, летняя веранда вместимостью 60 гостей, также вместе с рестораном покупатель приобретет базу контактных телефонов, оборудование, оставшийся товар, концепцию, раскрученное имя, официальный сайт и социальные сети.

Как сообщил Кирилл Шапров корреспонденту ИА «Первое областное», он решил продать бизнес из-за более масштабного проекта. Владелец планирует открыть новое заведение, тоже в центре города. Если до ноября текущего года покупатель не найдется, новый проект запустят на кредитные средства.