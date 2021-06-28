Губернатор решил направить деньги на ремонт водопровода в Локомотивном

Алексей Текслер заявил о кадровых изменениях в округе

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Локомотивном городском округе в июле 2021 года пройдет замена аварийного участка водопровода протяженностью 5,2 км. Это позволит обеспечить бесперебойное питьевое водоснабжение и исключить в дальнейшем создание аварийных ситуаций. Также глава региона заявил о кадровых изменениях в администрации Локомотивного, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Напомним, в Локомотивном городском округе уже несколько дней продолжаются проблемы с водоснабжением. Алексей Текслер на место аварии направил министра строительства и инфраструктуры региона Юлия Элбакидзе. Кроме того, в муниципалитете работал территориальный заместитель губернатора Евгений Голицын. По итогам доклада губернатор решил выделить деньги на замену аварийного участка водопровода.

«Первое, что хочу сказать: я не удовлетворен качеством управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. У меня большое количество вопросов к главе городского округа по организации этой работы. Мы совершенно точно проведем там кадровые изменения, в первую очередь среди тех, кто отвечает за сферу ЖКХ. Второе — относительно самой проблемы: существующий водовод либо изношен, либо тот ремонт, который проведен в 2011 году, был сделан некачественно. Поэтому я принял решение полностью поменять водовод, эти работы уже начались, мы в оперативном порядке сейчас закупаем трубу. Фактически работы начинаются сегодня. Мы полностью заменим аварийные участки водовода, для того чтобы решить проблему водоснабжения Локомотивного», — подчеркнул Алексей Текслер.

Министр доложил губернатору, что в Локомотивном проводилось ненадлежащее обслуживание и эксплуатация сетей водоснабжения, отсутствовала техническая документация, гидравлические расчеты и схемы. Это и стало следствием аварийных ситуаций. В июне произошло 8 прорывов на аварийном участке протяженностью 5,2 км, который был некачественно отремонтирован в 2011 году.

«Мы говорим о насосной станции и о других объектах: нет документации, нет никаких регламентов, кто и как должен поступать. Там нужно постоянно следить за уровнем воды при наполнении специальной емкости для ее хранения, чтобы равномерно и качественно подавать воду. Анализ журналов за последние месяцы говорит о том, что забили тревогу слишком поздно или реально не обращали внимание на проблемы, которые есть. Поэтому выводы в настоящее время сделаны, поручения в этой части даны. Всем этим, обращаю внимание, занимается Минстрой. Городской округ проявил полную неготовность решать проблемы, фактически полностью сейчас эта система управляется из Челябинска министерством строительства. Мы все эти вещи исправим, ситуация с водоснабжением будет налажена. Сейчас вода подается по графику, правда, мне сообщили, что сейчас ситуацию исправляют и полностью перейдут на нормальное водоснабжение. Но, учитывая те риски, которые остаются, мы полностью заменим аварийный участок водовода и решим проблему Локомотивного», — обозначил Алексей Текслер.

Жители округа уже обратились в редакцию информагентства «Первое областное» и рассказали о продолжающихся проблемах водоснабжения.

«Я живу на улице Школьной, но проблема с водой есть и на других улицах — Мирной, Строительной. У половины городка вода есть, а у нашей половины нет. Объявления висят повсюду, что есть график подвоза воды. Но воду давно уже никто не привозит. Помогите решить проблему», — рассказал житель Локомотивного Вячеслав Шевченко.

По поручению Алексея Текслера главы муниципальных образований Челябинской области до 11 июня 2021 года должны были провести обследование всех объектов водоснабжения и принять исчерпывающие меры по бесперебойному обеспечению жителей водой. Как отметил Юлий Элбакидзе, по итогам рабочего визита в Локомотивный городской округ он сделал вывод, что данная работа в муниципалитете не была проведена, не было ревизии оборудования, документации и инфраструктуры.