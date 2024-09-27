Челябинский центр промышленной роботизации запустят в октябре 2024 года

На Южном Урале активно развивают новые технологии

Роботизация в Челябинской области становится драйвером развития экономики, инструментом повышения эффективности, качества и инновационной составляющей производственных процессов. Об этом первый вице-губернатор Иван Куцевляк заявил на заседании Союза предпринимателей и промышленников 27 сентября. Внедрение роботов на предприятиях поможет увеличить производительность труда, что особенно важно в условиях дефицита кадров. Помощь и содействие в интеграции роботов на региональных заводах предоставит создаваемый профильный центр.





«Не случайно Алексей Текслер принял решение создать в регионе Центр промышленной роботизации в тесной кооперации с Заводом роботов. Основной целью Центра, который начнет свою работу с октября этого года, будет содействие ускоренной роботизации предприятий и содействие достижению национальных целей развития нашей страны, подставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным»,— подчеркнул Иван Куцевляк.





Завод роботов открыли в феврале 2024 года. Предприятие посещал Владимир Путин. До конца 2024 года в Челябинске соберут 450 промышленных роботов грузоподъемностью 120 килограммов. В 2025-м предприятие выйдет на производство 1000 устройств. В стадии подготовки — роботы грузоподъемностью на 60 и 30 килограммов.





Валерий Гартунг отметил, что прорабатываются меры поддержки предприятий для внедрения роботов. Ими занимается Минпромторг. Планируется предоставлять льготу 50% на российских роботов. Инновационные устройства окупятся в течение одного года. Роботы не нуждаются в отдыхе и могут работать круглосуточно, не требуется платить налоги и взносы. При этом особенно важно открывать центры внедрения роботов.





Отметим, что при ЮУрГУ открыли факультет мехатроники и робототехники. Кроме того, совместно с ЧКПЗ и Заводом роботов вуз откроет специальный колледж. О сотрудничестве объявляли еще в марте.



Масштабное применение современных технологий поможет достижению национальных целей развития и вхождению в топ-25 стран по роботизации.