Факультет «Мехатроники и робототехники» открыли в ЮУрГУ

Семестр начинают почти 300 студентов

Сегодня, 1 сентября, в День знаний в Южно-Уральском государственном университете открыли новый факультет — «Мехатроники и робототехники». Это совместный проект вуза и Челябинского кузнечно-прессового завода, направленный на подготовку кадров для первого в России предприятия по производству промышленных роботов. Участие в торжественном открытии нового факультета приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ректор ЮУрГУ Александр Вагнер и генеральный директор ЧКПЗ Андрей Гартунг, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Очень символично, что мы в нашем самом большом университете Челябинской области открываем новый факультет „Мехатроники и робототехники“. Это знаковое событие не только для Челябинской области, но и для всей нашей страны. Когда мы говорим о будущем, мы говорим о том, что одно из самых важных направлений — это наш технологический суверенитет. Добиться его без новых, современных технологий невозможно. Робототехника — это то направление, которое создает конкурентное преимущество для любой страны»,— обратился к собравшимся Алексей Текслер.



Он поблагодарил Александра Вагнера и Андрея Гартунга за то, что это стало возможным, и подчеркнул, что открытие факультета также много значит и для университета, и для ЧКПЗ.

«Одно из преимуществ сегодняшних студентов — это то, что они знают, где будут проходить практику и работать. Завод роботов — это флагман, первый серийный завод по производству роботов. И уверен, что наша региональная мощь будет расти благодаря тому, что мы развиваем абсолютно новое для нас направление и являемся лидерами в стране по промышленной робототехнике. Это очень важно, почетно и, конечно, ответственно»,— добавил Алексей Текслер.

Губернатор пожелал студентам — а семестр на новом факультете начнут 295 человек — больших успехов не только в учебе, но и в дальнейшей работе на благо Челябинской области и всей страны.





На новом факультете студенты будут изучать уникальные программы по десяти актуальным направлениям. Проходить практику ребята будут на ЧКПЗ.

Алексей Текслер акцентировал, что ЧКПЗ и ЮУрГУ не ограничатся созданием нового факультета. Они будут развивать проекты в рамках межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. В планах — создание научно-производственной ассоциации машиностроения и робототехники и лабораторий.





Робототехнику в Челябинской области изучают даже школьники. Так, в регионе ежегодно открываются технопарки и инженерные классы. А 2 сентября в Многопрофильном колледже ЮУрГУ начнет работать политехническое отделение ЧКПЗ. Запустили накануне и инженерные классы проекта «Школа 21 Сбер». Алексей Текслер подчеркнул, что все это комплексный проект, который позволит обрести мировое лидерство.

«Это единый проект: и производственный, и образовательный. Он объединяет все направления, начиная со школы, потом вуз, практика на предприятии для того, чтобы наш регион, наши предприятия были лидерами. Считаем, что мы будем лидерами не только в стране по промышленным роботам, но и в мире. Такую задачу перед собой ставим, и сегодняшнее открытие факультета является одной из ключевых составляющих этого проекта»,— заключил губернатор.

После церемонии открытия факультета Алексей Текслер пообщался с преподавателями и студентами, ознакомился с техникой и возможностями направления, а также осмотрел аудитории. Экскурсию по ним провел робот-экскурсовод.