Челябинский памятник «Сказ об Урале» отремонтируют в 2024 году

Изображение монумента попало на обновленную банкноту 5000 рублей

На ремонт памятника «Сказ об Урале», который стоит рядом с железнодорожным вокзалом Челябинска, готовы направить 10,5 млн рублей. Это начальная цена контракта. Аукцион по поиску подрядчика объявил Центр историко-культурного наследия Челябинска. Реставрацию монумента проведут в 2024 году, следует из информации на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен заменить старые отмостку и облицовку, обработав поверхности, очистить и покрасить надписи на памятнике, очистить декоративные элементы и скульптуру, нанести на монумент специальный защитный состав. Постамент следует облицевать новыми плитами из гранита «Цветок Урала». Завершить ремонт монумента нужно будет до 31 августа 2024 года, но допускается досрочное окончание.

Гранитный памятник «Сказ об Урале» установили в 1967 году. Сначала он находился ближе к железнодорожному вокзалу и имел другой вид. В частности, был бассейн с камнями, из которого и поднимался богатырь. В 2003 году памятник перенесли на нынешнее место. Постамент облицевали гранитными плитами. Богатырь остался без изменений — он все так же держит в руках молот, что символизирует рабочие заслуги Южного Урала и его жителей.

Напомним, что в октябре 2023 года Центробанк представил обновленные купюры 1000 и 5000 рублей. На второй изображен «Сказ об Урале». В ноябре Банк России объявил, что отложил выпуск новых банкнот.