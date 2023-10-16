ЦБ представил новую банкноту 5000 рублей с челябинским памятником «Сказ об Урале»

На купюре можно увидеть также ковш, молот и варежки заводчанина

Банк России 16 октября 2023 года провел презентацию обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. На первой купюре изображены достопримечательности Приволжского федерального округа, а на второй — Уральского, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Банкноту номиналом 5000 рублей украшают стела «Европа — Азия» возле Екатеринбурга и его ключевые объекты, памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» (полярный круг) в Салехарде и элементы уральской промышленности.

«Банк России на протяжении последних пяти лет проводит масштабную работу по модернизации банкнот. Мы стремимся улучшить их качество, повысить защищенность, увеличить срок службы. Модернизация — это плановое мероприятие. Обновляем банкнотный ряд образца 1997 года. Наша концепция не поменялась. Каждая банкнота посвящена одному федеральному округу и его центральному городу», — отмечает заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

В оформлении модернизированных купюр Банк России использует достопримечательности федеральных округов. Экспертные группы, состоящие из ученых, историков и других представителей регионов, предлагали десятки вариантов разных объектов для размещения на купюрах. Было голосование, которое определило финалистов. В работу затем включились художники Гознака, которые сделали эскизы новых банкнот, учитывая гармоничность изображений. После этого материалы представили совету директоров Банка России, где приняли окончательное решение.







Банкнота 1000 рублей посвящена Приволжью. На лицевой стороне изображены Никольская башня Нижегородского кремля и стадион, стрелка Волги и Оки, ярмарка и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. На оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле, Музей археологии и этнографии в Уфе. Есть и микроизображения — фрагменты орнаментов и изделий народных промыслов, предметы быта и культуры народов Приволжья.



На купюре номиналом 5000 рублей изображены объекты Уральского федерального округа. На лицевой стороне находятся стела «Европа — Азия» возле Екатеринбурга и ключевые достопримечательности города. Например, образцы конструктивизма, Дом Севастьянова, небоскребы, цирк, Дом связи. На обороте банкноты изображены челябинский памятник «Сказ об Урале» (он находится на привокзальной площади), стела «66-я параллель» в Салехарде и элементы промышленности. Можно разглядеть нефтяную вышку, ковш. Микроэлементами «зашиты» молот и варежки заводчанина.





«В центральной части оборотной стороны — композиция „Сказ об Урале“. Уральский богатырь символизирует мощь трудового Урала. На втором плане изображение объектов, отображающих промышленный потенциал Урала», — поясняет Сергей Белов.

Обе банкноты сохранили палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовом цвете, 5000 рублей — в красном. Это сделано для того, чтобы люди не путались: ведь все привыкли определять купюры еще и по их цвету. На обновленных банкнотах есть QR-код с переходом на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности — элементы определяются при наклоне, на просвет, на ощупь и под лупой. Обновленные денежные знаки имеют усиленный защитный комплекс (например, новая защитная нить), они износостойкие. На купюрах есть специальные метки для слепых и слабовидящих людей.





Модернизированные банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа в России. Они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года. Официально модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей уже вводятся в обращение. Однако первоначально они поступят производителям и поставщикам банковского и торгового оборудования, чтобы настроить свои устройства. Процесс будет недолгим, потому что такие работы уже проводятся с 2022 года. После начнется распределение по регионам. Выпуск будет происходить по потребности. Банкноты старого образца уже не печатают, отметил представитель Банка России. Они будут выходить из обращения естественным образом по мере их износа, который может занять от 3 до 10 лет.

«Создавая новые банкноты, мы применяли собственные решения. Они позволяют нам быть независимыми от поставок отдельных материалов из недружественных стран. К сожалению, мы столкнулись с рядом внешних ограничений. Они были в полной мере учтены при создании банкнот», — говорит генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

К концу 2024 года Банк России планирует обновить купюру номиналом 500 рублей, а до конца 2025-го — банкноты 10 и 50 рублей.