Завершен прием заявок на проект памятника Первостроителю в Челябинске

Победитель будет объявлен 24 августа

«Мы получили семь заявок от архитекторов, скульпторов, художников и просто творческих натур из нескольких городов страны, самый далекий из которых, пожалуй, Ессентуки. Не могу пока раскрывать детали, но ничего близкого к классическому решению в заявках нет, и это радует. Мы пригласим всех участников на загородную сессию 24 и 25 августа, предложим презентовать свои проекты и дадим обратную связь от жюри конкурса. Это очень важно для авторов — слышать мнение коллег»,

— рассказала Первому областному информационному агентству куратор творческих программ челябинского Домарха Галина Зубаирова.