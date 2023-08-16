Компания «Южуралстройсервис» и челябинский Дом архитектора подвели предварительные итоги открытого конкурса, главная премия в котором составляет 75 000 рублей. Напомним, новый арт-объект в честь первостроителей города будет установлен в одноименном сквере в Ленинском районе Челябинска.
По замыслу организаторов, этот монумент должен походить на традиционные памятники первостроителям, воплощающим образ усталого мужчины с неким строительным инструментом в руке. Требовались свежие идеи и художественная реализация средствами современного искусства.
«Мы получили семь заявок от архитекторов, скульпторов, художников и просто творческих натур из нескольких городов страны, самый далекий из которых, пожалуй, Ессентуки. Не могу пока раскрывать детали, но ничего близкого к классическому решению в заявках нет, и это радует. Мы пригласим всех участников на загородную сессию 24 и 25 августа, предложим презентовать свои проекты и дадим обратную связь от жюри конкурса. Это очень важно для авторов — слышать мнение коллег», — рассказала Первому областному информационному агентству куратор творческих программ челябинского Домарха Галина Зубаирова.
В составе жюри конкурса — экс главный архитектор города Павел Крутолапов, глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, директор архитектурного бюро «Архиком» Алексей Худяков, генеральный директор «Южуралстройсервиса» Рафаил Шафигулин (эта компания и выступает заказчиком).
По мнению Галины Зубаировой, авторы предложили очень интересные и нестандартные идеи, но их предстоит докрутить. Победитель будет объявлен 24 августа.
На фото: памятник Первостроителям в городе Новотроицке Оренбургской области
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