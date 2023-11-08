Банк России отложил массовый выпуск банкноты с изображением памятника «Сказ об Урале»

Техническое оборудование банков не готово к выпуску купюр

Обновленная банкнота номиналом 5000 рублей с изображением достопримечательностей Уральского федерального округа, в том числе с челябинским памятником «Сказ об Урале», пока не будет выпущена в массовый оборот. Об этом на пресс-конференции, посвященной борьбе с оборотом фальшивых купюр в Свердловской области, сказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. Он уточнил, что техническое оснащение банков пока не готово к выпуску банкнот.



«Пятитысячная банкнота выпущена в оборот, по ней никаких нареканий нет. Есть мнение по поводу дизайна, но это, на мой взгляд, субъективное мнение. В связи с тем, что у нас сейчас в остатке на хранении еще очень много пятитысячных банкнот образца 1997 года, мы пока не планируем в ближайшее время массово выпускать эти банкноты в обращение. Кроме того, еще не все технические средства банков готовы к выпуску. В связи с санкционным давлением многие валидаторы сейчас не успевают обновить программное обеспечение», — сказал Максим Артемьев.

Банк России презентовал обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября этого года. На первой купюре изображены достопримечательности Приволжского федерального округа. На купюре номиналом 5000 рублей изображены объекты Уральского федерального округа. На лицевой стороне находятся стела «Европа — Азия» возле Екатеринбурга и ключевые достопримечательности города. Например, образцы конструктивизма, Дом Севастьянова, небоскребы, цирк, Дом связи. На обороте банкноты изображены челябинский памятник «Сказ об Урале» (он находится на привокзальной площади), стела «66-я параллель» в Салехарде и элементы промышленности. Можно разглядеть нефтяную вышку, ковш. Микроэлементами «зашиты» молот и варежки заводчанина.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя оформление банкнот, подчеркнул, что таким образом были признаны заслуги уральцев и важность роли уральских регионов в истории России.