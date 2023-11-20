В Челябинске отремонтируют памятник танкистам-добровольцам

Обновление монумента проведут в год 79‑летия Победы

На 2024 год запланирован ремонт памятника танкистам-добровольцам, который находится на пешеходной Кировке в центре Челябинска. Монумент посвящен трудовому и боевому подвигу южноуральцев в годы Великой Отечественной войны. Подрядчика для очистки скульптуры, обновления постамента и прилегающей территории ищет Центр историко-культурного наследия Челябинска. Начальная цена контракта составляет 12,17 млн рублей, сказано на портале госзакупок.

Памятник танкистам-добровольцам стоит на месте, где 9 мая 1943 года состоялись торжественные проводы на фронт и вручение наказа бойцам 244-й (позже 63-й) Челябинской танковой бригады. Военные в составе Уральского добровольческого танкового корпуса 27 июля 1943 года стали участниками масштабного Бориловского танкового сражения в Орловской области. Именно там немцы назвали корпус «танковой дивизией черных ножей». Добровольцы дошли от Орла до Берлина, а закончили войну 9 мая 1945 года, освободив Прагу. Монумент в центре Челябинска открыли к 30-летию Победы 8 мая 1975 года. Спустя два года его включили в список объектов культурного наследия. Памятник стал иметь охранный статус.

На постаменте находится фигура мужчины в рабочем фартуке и в рабочей перчатке на левой руке, в солдатских кирзовых сапогах и в шлеме танкиста. Он поднимается на башню танка с открытым люком. На обратной стороне стилизованной башни размещены цифры 1941—1945. Фигура мужчины с поднятой правой рукой призывает следовать за собой. На лице изображен громкий возглас. На фасаде постамента находятся бронзовые буквы «Добровольцам-танкистам».

Подрядчику, которого выберут на аукционе, предстоит демонтировать гранитные плиты на постаменте, провести облицовку поверхностей, укрепить конструкцию, нанести штукатурку, прикрепить новые гранитные плиты. Чугунные плиты с чередующимся рельефным рисунком, которые являются дорожкой к памятнику, нужно отреставрировать и вернуть на место. Скульптуру надо будет очистить от загрязнений. На весь памятник необходимо нанести патину и воск для защиты от влаги и эрозии. После всех работ подрядчику следует вывезти весь мусор.

К работе победитель аукциона приступит после заключения контракта. Срок выполнения ремонта — по 31 августа 2024 года. Допускается досрочное завершение предусмотренных договором работ. Гарантийный срок составляет пять лет. В течение этого времени подрядчик за свой счет исправит недочеты, если они появятся.

Добавим, что в мае 2023 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили новую памятную дату. Ежегодно 11 марта в регионе будут отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. В этом году отмечалось 80-летие его создания. Информагентство «Первое областное» к этому событию подробно рассказывало о том, как формировался корпус, сколько южноуральцев ушли на фронт, а также о мифах и цифрах, связанных с самым народным боевым подразделением.