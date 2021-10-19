Обманутые дольщики из Челябинской области смогут получить компенсацию 19 октября

Всего денежное возмещение получат покупатели квартир застройщика «Строительные технологии города»

В России более 740 человек, которые купили жилье в проблемных домах в восьми регионах, смогут обратиться за компенсацией. Выплаты стартуют с 19 октября 2021 года, сообщил гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев.

«Денежное возмещение смогут получить 747 человек. Эти граждане приобрели квартиры в 29 домах у 15 застройщиков, которые не справились со своими обязательствами. Выплаты начнутся с 19 октября», — пояснил Константин Тимофеев.

Указанные дома расположены в Московской, Волгоградской, Челябинской, Омской и Владимирской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях и Республике Башкортостан.

Выплаты компенсаций — это один из механизмов восстановления прав дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

В Челябинской области компенсацию получат дольщики дома застройщика ООО «Строительные технологии города», расположенного в Калининском районе по проспекту Победы, 3.1.

Напомним, застройщик начинал возведение двух домов на 23 и 16 этажей (жилая площадь 15,9 тыс. кв. м). Срок сдачи, который указывала компания, — четвертый квартал 2018 года. В зданиях должны были быть торговые помещения и подземная автостоянка на 229 машино-мест. Строительство остановилось на этапе котлована и укладки фундамента.

Процедура банкротства в организации введена в июне 2019 года. Деньги за неполученные квартиры выплатят семи дольщикам, сообщили в пресс-службе Минстроя Челябинской области. Именно столько граждан оформляли документы на покупку жилья в планируемом «СТГ» доме на проспекте Победы.