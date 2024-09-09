Челябинские профсоюзы ожидают дальнейшего сотрудничества с Алексеем Текслером

При поддержке губернатора было подписано трехстороннее соглашение об улучшении условий труда

Для профсоюзов региона победа Алексея Текслера на выборах губернатора стала ожидаемым результатом, сказал председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное». Организация провела работу, чтобы привлечь к участию в голосовании большее число избирателей.

«Наше с действующим главой региона взаимодействие позволило профсоюзам совершить рывок. Подписано региональное соглашение, которое распространяется на все предприятия. Нет конфликтов. Произошел двукратный рост зарплаты. Идет системная работа по повышению доходов населения. Надеемся, что темпы будут нарастать»,— отмечает Олег Екимов.

Председатель Федерации профсоюзов также рассказал, что в июле обсуждал с Алексеем Текслером социальные проекты. Совсем недавно депутаты Законодательного собрания региона поддержали инициативу губернатора и увеличили размер компенсации на оплату услуг ЖКХ для сельских специалистов.

Явка на выборах губернатора Челябинской области 7 и 8 сентября превысила 48%. Алексей Текслер набрал 81,28% голосов избирателей. Его поддержали более одного миллиона южноуральцев. С учетом большой конкуренции такой результат говорит о высокой оценке жителями региона пятилетней работы Алексея Текслера. Дальнейшее развитие Челябинской области заложено в особую программу, которую формировали и простые южноуральцы, и эксперты.