СПП назвал победу Алексея Текслера на выборах уверенностью в завтрашнем дне

Действующий глава региона набрал более 81% голосов избирателей

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области рад, что действующий губернатор одержал на выборах 7 и 8 сентября убедительную победу. Алексея Текслера поддержали более 81% южноуральцев, принявших участие в голосовании. Явка на выборах составила почти 50%, что значительно больше, чем пять лет назад, когда Алексей Текслер избирался на первый срок. Это говорит о том, что люди поддерживают и доверяют ему.

«Для бизнеса первостепенное значение имеет стабильность, прогнозируемость, правила игры, по которым он работает. Эти же факторы важны и для поступательного развития экономики. Для южноуральского бизнеса победа действующего главы региона Алексея Леонидовича Текслера означает уверенность в завтрашнем дне. Мы уверены, что при нем экономика будет динамично развиваться, губернатор будет постоянно находиться на связи с трудовыми коллективами и руководством предприятий, оказывать поддержку в решении сложных вопросов, возникающих в реальном секторе экономики»,— отмечает исполнительный директор СПП Александр Гончаров.

Он также подчеркнул, что союз будет поддерживать Алексея Текслера и работать с ним как одна команда. Убедительный результат совместной деятельности — показатель валового регионального продукта (ВРП) Челябинской области. В 2023 году он вырос более чем на 8,4%, тогда как рост ВВП России составил 3,6%.