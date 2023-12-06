Эффективность экономики Челябинской области повысят через развитие трудового потенциала

Работодатели, профсоюзы и правительство региона заключили новое трехлетнее соглашение

Во время заседания Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области сегодня, 6 декабря, состоялось подписание трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством региона на 2024-2026 годы. Документ отражает основные обязательства сторон в части защиты работников. Губернатор Алексей Текслер отметил, что приоритетной становится задача повышения эффективности экономики через развитие трудового потенциала, передает корреспондент информагентства «Первое областное».

В новом соглашении уточняются вопросы высвобождения работников с акцентом на их защиту, усилены пункты по улучшению условий труда, проведению охранных мероприятий, по оплате труда и ежегодной индексации заработной платы на уровне выше инфляции, по взаимодействию с профсоюзами. Особое внимание уделено работе по здоровьесбережению работников — необходимость прохождения диспансеризации, профосмотров. Глава региона подчеркнул, что важно внимание к здоровью работников и их семей. Чем раньше будут определяться болезни, тем быстрее возможно начать лечение, а это вопрос продолжительности жизни.





«Размер зарплат, их регулярная индексация должны стать нормой и отвечать той ситуации, которая складывается с ценами на потребительском рынке. Мы с Вами уже добились в этом направлении значимых результатов. С 2019-ого года заработная плата в области в номинальном выражении выросла в 1,6 раза. С учетом инфляции, то есть в реальном выражении, на 21%. Сегодня это не просто важный инструмент повышения качества жизни, но и приток новых кадров из других регионов. Над этим тоже надо предметно работать»,— подчеркивает губернатор.

В новом соглашении уделили внимание подготовке кадров. Челябинская область является лидером по реализации программы «Профессионалитет». Ежегодно увеличивается количество ребят, которые идут в колледжи и получают рабочие специальности. Введены налоговые льготы для предприятий, которые поддерживают техникумы, действуют субсидии за развитие наставничества. В соглашении есть положение о развитии и поддержке системы взаимодействия образовательных организаций с предприятиями и профсоюзами. Предполагается создать единую цифровую платформу, чтобы размещать актуальную информацию о местах практики и трудоустройства у работодателей.





«Недавно был принят закон Челябинской области о трехсторонних соглашениях. После подписания такого соглашения все работодатели региона автоматически к нему присоединяются. Раньше процедура была другой. В этом уникальность сегодняшнего трехстороннего соглашения. Все его гарантии распространяются не только на коллективы предприятия, которые входят в Союз промышленников и предпринимателей, а на все трудовые коллективы Челябинской области. Соглашение защищает интересы всех наемных работников»,— отмечает Алексей Текслер.

Кроме того, в соглашении появился новый раздел по оценке развития социального партнерства. Теперь трехсторонняя комиссия будет определять объекты оценки и составлять рейтинги, то есть оценивать работу по развитию социального партнерства в муниципалитетах, в исполнительных органах власти.





«Сейчас острая нехватка кадров, конкуренция идет не между предприятиями, а между регионами. Пункты соглашения делают его лучшим в стране. Самое главное условием — мы исключили недобросовестную конкуренцию, когда у предприятий СПП были коллективные договоры, а в других социальных гарантий не несли и зачастую не повышали заработную плату. Соглашением предусмотрено, что при оказании предприятию мер поддержки за счет областных средств учитывается уровень социального партнерства. Если предприятие несет дополнительную социальную нагрузку, то оно должно получать больше поддержки от области. Вопрос популяризации рабочих профессий, привлечение и закрепление кадров»,— поясняет председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Константин Струков отметил, что в соглашении отражены новые вызовы, условия и трудности, появившиеся перед работодателем.





«Мы сегодня боремся за человека, трудовые ресурсы. Это один из самых главных вопросов. Купить оборудование просто, надо только заработать. Создать условия для работников, привлечь их, дать образование, научить, адаптировать в коллективе — это самые сложные задачи. Они стоят перед нами»,— говорит Константин Струков.

Алексей Текслер во время заседания СПП отметил, что завершается напряженный, но очень плодотворный рабочий год. Промышленность остается ключевым драйвером развития экономики региона. Индекс промышленного производства за 10 месяцев этого года составил 110,3% (по РФ — 103,5%, по УрФО — 101,2%), в обрабатывающих производствах показатель еще выше — 112,5%.





«Это итог нашей совместной работы и результат, прежде всего, усилий руководителей и коллективов предприятий, ваш деятельный вклад в обеспечение технологического и промышленного суверенитета нашего государства. Столь же важно сегодня обеспечить и продовольственную безопасность региона и страны»,— отмечает Алексей Текслер.

Губернатор также обозначил несколько направлений совместной работы для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Челябинской области. Это создание межуниверситетского кампуса, повышение производительности труда, развитие внутрипроизводственного обучения и системы профобразования, внедрение роботизации, цифровых технологий и искусственного интеллекта.