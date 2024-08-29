В Челябинской области увеличили размер компенсации на оплату услуг ЖКХ для сельских специалистов

Размер выплаты вырос до 3 470 рублей

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили новый размер компенсации, которую получают сельские специалисты на оплату услуг ЖКХ. Выплата увеличена ровно в два раза и теперь составляет 3 470 рублей.

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера размер выплаты увеличен с 1 735 рублей до 3 470 рублей. Повышенный размер выплаты вводится с 1 июля 2024 года. А уже с 1 января 2025 года компенсация будет индексироваться ежегодно», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Компенсация выплачивается с 2014 года. Она положена сотрудникам областных государственных и муниципальных медицинских, образовательных и физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры, ветеринарной службы, социального обслуживания, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам из их числа.

Работающие граждане получают деньги по месту работы, а пенсионеры — в органах социальной защиты.

Пенсионеры могут получить выплату, если живут на селе или в рабочих поселках Челябинской области, их стаж работы в указанных организациях составляет не менее 10 лет и у них нет долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Подать заявление на компенсацию можно в управлениях социальной защиты, МФЦ, а также на Едином портале государственных услуг.