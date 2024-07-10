В Челябинской области усилят работу над повышением социальной ответственности бизнеса

Губернатор Алексей Текслер провел встречу с профсоюзным лидером региона

Кадры, зарплаты, соцпартнерство — эти и другие темы взаимоотношений работников и работодателей обсудили в ходе встречи губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов.

Открывая встречу, Алексей Текслер подчеркнул, что вопросы, которые находятся в сфере общего внимания, крайне важны и для работников, и для развития региона в целом.

«Это вопросы индексации заработных плат. Все решения, которые мы принимали в последние годы об индексации зарплат выше инфляции, в целом соблюдаются. Надо продолжить работу в этом направлении. А также увеличивать охват предприятий, где подписываются коллективные договоры. Это дополнительные гарантии для работников: санаторно-курортное лечение, охрана труда, в целом условия работы, здоровьесбережение», — уточнил губернатор.

Глава региона напомнил, что правительство уделяет большое внимание проведению профосмотров и диспансеризации. Задача — максимально повысить охват работников, проходящих профосмотры.

Еще один важный вопрос — подготовка кадров. На федеральном уровне принят новый национальный проект «Кадры». Многое делается на региональном уровне — это работа с вузами и СПО, реализация проекта «Профессионалитет», строительство межвузовского кампуса мирового уровня, выплаты молодым специалистам, наставникам. В ходе встречи стороны обсудили дополнительные возможности поддержки специалистов, в том числе на селе.

Также губернатор поднял тему социальной ответственности бизнеса. Он отметил, что в территориях, где работодатели не только выполняют свои традиционные обязанности, но и развивают социальную инфраструктуру, кадровый вопрос стоит не так остро.

«Профсоюзы активно работают в этом направлении, и в последние годы социальная ответственность бизнеса повышается. Надо продолжить эту работу, вовлекать все большее количество работодателей в этот процесс», — поставил задачу глава региона.

Олег Екимов, в свою очередь, отметил, что работодатели поняли важность социального партнерства именно в условиях дефицита кадров. Также он рассказал, что региональное соглашение, предусматривающее в том числе рост оплаты труда выше инфляции, считается одним из лучших по признанию коллег из других регионов.

«С 2020 года, когда было заключено первое соглашение, заработные платы в регионе выросли практически в два раза», — подчеркнул Екимов.

Особую благодарность профсоюзному активу Алексей Текслер выразил за позицию в части поддержки специальной военной операции. Речь идет о сборе и отправке помощи непосредственно на передовую, а также за поддержку семей участников СВО.