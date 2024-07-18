Профсоюзы Челябинской области поддержали проект «Всё для Победы!»

Они также передали портативные газовые плитки бойцам

Профсоюзы Челябинской области поддержали проект Народного фронта «Всё для Победы!», а также собрали гуманитарную помощь для южноуральских бойцов.



Председатель федерации профсоюзов Олег Екимов приехал в исполком Народного фронта и передал для бойцов в зоне спецоперации портативные газовые плитки.

«Они удобные и простые в использовании: не нужны спички и зажигалка, можно готовить пищу в самых сложных полевых условиях», — комментирует он.

Также все члены южноуральских профсоюзов подключаются к проекту Народного фронта «Всё для Победы!». Каждый сделает посильный вклад в сбор для наших парней на передовой.

«Нам очень важно, что профсоюзы региона подключились к проекту. Потому что вы продолжаете традиции профсоюзов советских времен. Ваша помощь однозначно приблизит победу и даст все необходимое нашим парням на передовой», — отметил руководитель регионального Народного фронта Денис Рыжий.