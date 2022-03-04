Челябинская область стала лидером в УрФО по объему ввода жилья

В регионе построено почти 334 тыс. кв. м домов

В Челябинской области за январь 2022 года ввели в действие 333,7 тыс. кв. м жилья, или 20,2% от годового плана. По объему строительства домов Южный Урал стал лидером среди регионов Уральского федерального округа. В планах на год — ввести в действие 1,7 млн кв. м жилья. Данные опубликовала пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

На втором месте по вводу жилья — Курганская область, где за месяц построили 15,6% домов от плана, или 41,1 тыс. кв. м. При этом после Челябинской области по объему строительства лидирует Свердловская область (192,2 тыс. кв. м, или 7,5% от плана).





По итогам 2021 года в Челябинской области в эксплуатацию ввели 1,7 млн кв. м жилья. Это на 9,8% больше по сравнению с показателем 2020 года. В рамках федерального проекта «Жилье» предполагалось ввести 1,67 млн кв. м жилых площадей. Таким образом, план перевыполнен на 3,4%.

Добавим, по результатам 2021 года Челябинская область стала лидером среди регионов УрФО по объему строительных работ. Показатель увеличился на 19,9%. По росту индекса промышленного производства регион занял второе место (+7,3%). Третью позицию Южный Урал занял по увеличению оборота розничной торговли (+6,2%) и росту среднемесячной зарплаты (+7,9%).